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Вода лилася каскадом: нові деталі і відео НП у Харківському метро

STYLERПодії    27.06.2019 - 19:19
Вода лилася каскадом: нові деталі і відео НП у Харківському метро
Потоп в метро Харкова (колаж: РБК-Україна)

Пасажири Харківського метро були шоковані затопленням станції

Потоп у Харківському метро стався через прорив труби водогону. Співробітники метрополітену з усіх сил намагалися прибирати потоки води, але пасажирам все ж довелося чекати прибуття поїздів, стоячи у воді. Фото і відео публікують користувачі Facebook.

Потужний потік води миттєво залив вестибюль і платформу станції "Московський проспект". Вода ринула по сходах, перетворивши їх в каскадний водоспад.

Потоп в метро Харкова (відео: facebook.com/livekharkov)

На щастя, на роботу підземки ця ситуація не вплинула. Поїзди продовжили прибувати на станцію у звичайному режимі.

Потоп в метро Харкова (відео: facebook.com/livekharkov)

Полагодити трубу і прибрати воду з платформи вдалося протягом півгодини.

 

Потоп в метро Харкова (фото: facebook.com/livekharkov)

Користувачі мережі також відреагували на подібний інцидент, провівши паралеллі між назвою станції та подією.

  • Це трубу прорвало або злива така була?
  • Зрозуміло, чому на нових будинках немає води.
  • Де в назвах "москва" там і дупа.
  • А що, непоганий фонтанчик зі смаком і вчасно.

Вода лилася каскадом: нові деталі і відео НП у Харківському метро

Потоп в метро Харкова (скрін: facebook.com/livekharkov)

Нагадаємо, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.

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