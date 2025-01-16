Морковь - не единственный овощ: 8 лучших продуктов для здоровья глаз

Поддержание здоровья глаз является важным аспектом общего состояния организма. Улучшить зрение и избежать болезней можно с помощью 8 малоизвестных продуктов, которые должны находиться в рационе каждого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well .

Батат

Витамин А поддерживает здоровье роговицы и является частью пигмента родопсина, который позволяет преобразовывать свет в электрические сигналы, которые интерпретируются как зрение

Батат имеет в три раза больше активности витамина А, чем морковь. Это связано с каротиноидами провитамина А (одним из которых является бета-каротин), которые являются неактивными формами витамина и придают темно-оранжевый цвет и действуют как антиоксиданты.

Шпинат и капуста

Темная листовая зелень, такая как капуста и шпинат, является основным источником лютеина и зеаксантина - двух каротиноидов, которые защищают сетчатку глаза. Действуя как антиоксиданты, они поглощают значительное количество лучей синего света, предотвращая их проникновение внутрь глаза.

Большее потребление таких продуктов повышает циркулирующий уровень лютеина и зеаксантина, что замедляет возрастную макулярную дегенерацию (изменения зрения, связанные с процессом старения) и может даже приостановить прогрессирование катаракта.

Яйца

Яйца являются еще одним отличным источником каротиноидов лютеина и зеаксантина.

Исследование показало, что те, кто потреблял четыре-шесть яиц в неделю в течение 15 лет, имели на 46% меньший риск развития серьезной потери зрения по сравнению с теми, кто потреблял одно яйцо или меньше в неделю.

Устрицы

Цинк необходим для активации более 300 ферментов в организме, поддерживает структуру и стабильность белков в сетчатке и защищает клетки сетчатки для предотвращения и замедления потери зрения вместе с другими антиоксидантами, такими как селен.

Устрицы являются одним из самых концентрированных источников цинка в пище, и они обеспечивают другие питательные вещества для здоровья глаз, такие как селен, медь и омега-3 жирные кислоты.

Миндаль

Витамин Е является мощным антиоксидантом, который защищает клетки во всем организме, в том числе в глазах. Окислительное повреждение, вызванное воздействием окружающей среды загрязнением, дымом и вредными лучами, может медленно влиять на клетки глаза. Однако, витамин Е останавливает этот вред, нейтрализуя свободные радикалы.

Употребление больше продуктов, богатых витамином Е, важно для здоровья глаз, а также общего здоровья. Одна порция сухого жареного миндаля обеспечивает 45% суточной потребности в витамине Е. Другие полезные источники включают семена подсолнечника, лесные орехи, арахисовое масло и авокадо.

Жирная рыба

Если часто возникает сухость глаз и раздражение, то потребление жирной рыбы, например тунца, форели, скумбрии, сардины и лосося, которые содержат омега-3, может принести некоторое облегчение.

Синдром сухого глаза вызван недостаточным образованием слез и отсутствием слезной пленки на глазах. Увеличение потребления таких продуктов может значительно облегчить симптомы благодаря увеличенной выработке слезы и противовоспалительному действию омега-3.

Папайя

Такой фрукт содержит большое количество витамина С. Глаза имеют высокую скорость метаболизма, поэтому клетки в глазах имеют повышенную потребность в антиоксидантной защите благодаря витамину С.

Фасоль

Важно заменить продукты с высоким гликемическим показателем (например, рафинированные злаки, закуски и напитки с добавлением сахара) на продукты с более низким показателем и высоким содержанием клетчатки (например, бобовые и цельные зерна).