Ученые назвали самый редкий в мире цвет глаз: его имеют единицы

Человеческий глаз насчитывает много разных оттенков. Некоторые из них встречаются довольно часто, некоторые - наоборот. Ученые определили один-единственный цвет глаз, который достаточно редко можно увидеть у кого-то.

О том, какой цвет глаз считается самым редким в мире, читайте в материале Styler.

Какой цвет глаз считается самым редким

Зеленый считается самым редким цветом глаз в мире. Согласно опросу Американской академии офтальмологии , только 9 процентов людей имеют зеленые глаза, тогда как 45 процентов - карие, 18 процентов светло-карие и 27 процентов - голубые.

От чего зависит цвет глаз у человека

Генетика - это сложная наука, которая выходит за рамки простого цвета глаз у родителей ребенка. Цвет ваших глаз определяется взаимодействием между разными генами, которые вы унаследуете от ваших предков. Например, двое родителей с голубыми глазами могут родить кареглазого ребенка.

В большинстве случаев люди имеют одинаковый цвет глаз на протяжении всей жизни. Глаза голубоглазого ребенка могут потемнеть в первый год или даже в первые несколько лет, но в дальнейшем цвет не меняется.

Однако существуют разные условия, из-за которых меняется цвет глаз у человека. К примеру, катаракта может сделать глаза мутными. Изменение цвета глаз также может случиться из-за травмы.

Почему некоторые люди имеют глаза разных цветов

Люди с редким заболеванием, которое называется гетерохромией, могут иметь глаза разного цвета.

Например, они могут иметь один карий глаз и один голубой глаз. Также человек может иметь два разные цвета одном глазу, когда одна половинка радужной оболочки одного цвета, а другая - другого.