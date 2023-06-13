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Ученые назвали самый редкий в мире цвет глаз: его имеют единицы

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Вторник 13 июня 2023 22:05
Ученые назвали самый редкий в мире цвет глаз: его имеют единицы Какой цвет глаз считается самым редким (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Человеческий глаз насчитывает много разных оттенков. Некоторые из них встречаются довольно часто, некоторые - наоборот. Ученые определили один-единственный цвет глаз, который достаточно редко можно увидеть у кого-то.

О том, какой цвет глаз считается самым редким в мире, читайте в материале Styler.

Какой цвет глаз считается самым редким

Зеленый считается самым редким цветом глаз в мире. Согласно опросу Американской академии офтальмологии, только 9 процентов людей имеют зеленые глаза, тогда как 45 процентов - карие, 18 процентов светло-карие и 27 процентов - голубые.

От чего зависит цвет глаз у человека

Генетика - это сложная наука, которая выходит за рамки простого цвета глаз у родителей ребенка. Цвет ваших глаз определяется взаимодействием между разными генами, которые вы унаследуете от ваших предков. Например, двое родителей с голубыми глазами могут родить кареглазого ребенка.

В большинстве случаев люди имеют одинаковый цвет глаз на протяжении всей жизни. Глаза голубоглазого ребенка могут потемнеть в первый год или даже в первые несколько лет, но в дальнейшем цвет не меняется.

Однако существуют разные условия, из-за которых меняется цвет глаз у человека. К примеру, катаракта может сделать глаза мутными. Изменение цвета глаз также может случиться из-за травмы.

Почему некоторые люди имеют глаза разных цветов

Люди с редким заболеванием, которое называется гетерохромией, могут иметь глаза разного цвета.

Например, они могут иметь один карий глаз и один голубой глаз. Также человек может иметь два разные цвета одном глазу, когда одна половинка радужной оболочки одного цвета, а другая - другого.

Большинство людей с гетерохромией рождаются с ней и не испытывают других проблем со здоровьем или проблемами с глазами.

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