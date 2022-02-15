Учасник KALUSH гастролював у Росії? Є відповідь самого артиста (відео)

Група KALUSH Orchestra потрапила під" роздачу " в мережі, де посипалися повідомлення про нібито відвідування учасника колективу Росії після початку агресії проти нашої країни. Музиканти-срібні призери Нацвідбору на Євробачення 2022-поспішили внести ясність і розставити всі крапки над "і" в цій історії.

Чи є підстави дорікати "Калушів" у порушенні правил на участь у національному відборі - читайте у матеріалі нижче.

Новий скандал?

Потрібно сказати, що такі закиди в Інтернеті на адресу артистів посипалися через кілька годин після гучного скандалу переможницею Нацвідбору на Євробачення 2022 Аліною Паш через її поїздку до окупованого Криму та підроблену довідку від прикордонників про нібито легальне припинення адмінкордону.

І ось здавалося, що не може бути більшого конфузу з громадським мовником і організатором відбору "Суспільним", який "проморгав" відвідування одного з артистів тимчасово захопленого Росією АРК, що є порушенням правил на участь у конкурсі. Але сьогодні стали з'являтися в мережі публікації про KALUSH Orchestra.

У чому дорікають "Калушей"

Так, на пабліках показали фото одного з вокалістів колективу Тимофія Музичука на тлі Червоної площі в Москві, нібито зроблене музикантом в 2015 році і розміщеному на його профілі в "ВКонтакте".

Учасника KALUSH Orchestra Тимофія Музичука В мережі звинуватили в поїздці в Росію в 2015-му (фото: скріншот)

Відповідь KALUSH Orchestra з розвінчанням фейку

Однак виявилося, що така поїздка в столицю РФ була ще перед нападом країни-агресора на Україну - в 2013-му.

Про це фронтмен KALUSH Orchestra Олег Псюк разом з самим Тимофієм записали на відео Instagram групи в stories.

"Кажуть, що наш учасник групи був у Росії. Цікаво, що ж це - правда чи не так?.. Чуєш, тім, що ти, де ти там був?"- звернувся до лідер колективу з їх мультиінструменталісту.

"У 2013 році я дійсно був у Росії на концерті Михайла Поплавського. Як масовка-просто плескав, не виступав. І в цьому ж році, в 2013-му, виступав у Краснодарі. Після 2013 - го в Росії взагалі не був", - підкреслює Музичук.

KALUSH Orchestra відреагували на скандал (фото: скрін instagram.com/stories/kalush.official)

При цьому Псюк з іронією додав, що він вдячний всім тим, хто намагається "копати" під групу і вишукувати на них компромат... і закликав ентузіастів краще розшукати його зниклого раніше пса Рекса. Мовляв, за це він буде дуже вдячний.

Відео розвінчання KALUSH Orchestra міфу про поїздку їх учасника в РФ після початку війни і окупації частини території країни можна подивитися за цим посиланням.

Відповідь KALUSH Orchestra на історію з поїздкою учасника в Росію (фото: скрін instagram.com/stories/kalush.official)