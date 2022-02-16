Готова воювати: Аліна Паш зробила заяву про загрозу вторгнення Росії в Україну

Переможниця Нацвідбору на Євробачення 2022 Аліна Паш у разі військового вторгнення Росії в Україну буде боронити свою батьківщину разом з усім народом.

Таку заяву скандальна співачка, яка ризикує втратити місце на пісенному конкурсі в Турині через підроблену довідку про поїздку в анексований Крим , зробила під час розмови з Newsbeat на BBC .

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Що каже Аліна Паш про можливу російську агресію

Артистка у розмові з британськими журналістами зізналася, що дехто з її друзів налякані можливою ескалацією зі сторони РФ і навіть мають готові "тривожні валізи" на випадок, якщо їм доведеться тікати з України.

"Зараз дуже важко залишатися позитивним і спокійним", - сказала Аліна.

Аліна Паш виграла Нацвідбір на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/alinapash)

При цьому вона додала, що "ми повинні бути готові", якщо Росія все-таки повномасштабно вдереться на нашу землю.

І запевнила: вона особисто має намір у разі небезпеки воювати, а не тікати.

"Я вірю в свій меседж про те, що нам не потрібна війна. Але якщо вони (Росія) збираються підштовхнути нас, ми будемо стояти разом", - сказала Паш.

"Такі художники, як я, хочуть творити щось хороше. Ми хочемо створювати легкі та позитивні новини, але ми живемо в цій реальності. Ми збираємося реагувати. Ми не збираємося бігти", - додала вона.

А на всі закиди про те, що вона нібито зрадниця і не любить свою батьківщину, співачка відповідає: "Я українка, я говорю українською, і моя пісня про Україну".

Аліна Паш готова боронити Україну зі зброєю в руках (фото: instagram.com/alinapash)