Аліна Паш підробила довідку про мандрівку в Крим і навряд чи поїде на Євробачення 2022

Аліна Паш стверджувала про легальну поїздку в окупований Крим та наявність такої довідки від Державної прикордонної служби України. Однак самі прикордонники сьогодні спростували слова переможниці Нацвідбору на Євробачення 2022.

Про це 15 лютого заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ . Що це значить - читайте у матеріалі Styler далі.

Аліна Паш обдурила організаторів Нацвідбору?

Схоже на те.

Фейкова довідка, надана організаторам представниками співачки, є порушенням правил участі в національному відборі на міжнародний музичний конкурс.

Річ у тім, що всі учасники відбору зобов'язані були гарантувати, що не виступали на території РФ та на окупованих територіях після 15 березня 2014 року - не здійснювали концертну діяльність, виступи, не брали участь у будь-яких публічних чи приватних заходах, організованими будь-якими суб'єктами господарювання країни-агресора або на території країни агресора, у Криму або на іншій окупованій території.

Як заявили 15 лютого у Держприкордонслужбі, вони проаналізували інформацію, яка була поширена громадським мовником України про документ "нібито наданий відомством фізичній особі для подання в рамках відбору на Євробачення".

"Нам не відомо, який документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, і під таким номером нікому не надавався", - сказав Демченко.

Фейковий документ, наданий організаторам Нацвідбору (facebook.com/suspilne.eurovision)

ДЦОСІ ДПСУ також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії з приводу підтвердження створення такого документа, і тепер мовнику найближчим часом буде дано відповідь.

Також Демченко уточнив, що зараз підрозділ прикордонної служби опрацьовує відповідь на звернення самої Аліни Паш про поїздку в окупований Крим, яке надійшло і зареєстровано у відомстві.

Скриншот поста Паш (myrotvorets.center)

Перед цим співачка у своєму Instagram заявила, що "хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від прикордонної служби України".

"За дорученням був відправлений цей запит, відповідь прийшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди відразу надав докази Суспільному", - написала артистка.

Цікаво, що у "документі", наданому Суспільному кимось з команди співачки, зазначено про "державний кордон України" з Кримом. А це неприпустима термінологія.

"Держкордон у нас може бути тільки з іноземною державою. А оскільки Крим - окупована російською федерацією територія України, ДПСУ та інші державні органи використовують терміни "адмінмежа" або "адмінкордон", - звернув увагу активіст Сергій Стерненко у своєму Facebook.

Що це значить?

Те, що ДПСУ не надавала співачці документи про її поїздки за межі України та в окупований росіянами Крим, означає, що Аліна Паш (або члени її команди) вчинила злочин, передбачений ст. 358 ККУ (підроблення документів).

Аліна Паш їздила й до Росії у 2017 році

Більше того, співачці тепер загрожує стаття. Адже Національна поліція за законом зобов‘язана відкрити кримінальне провадження.

"Суспільне має остаточно відмовити Паш в участі в конкурсі Євробачення. Нехай Україну представляють достойні виконавці, що не симпатизують агресору та не підробляють документи", - впевнений Стерненко.

Хто ж представлятиме Україну на Євробаченні 2022

14 лютого на прес-конференції представники Суспільного запевнили: доки у Держприкордонслужбі не дадуть відповіді на запит про перетин кордону України артисткою, не підписуватимуть угоду про участь у міжнародному пісенному конкурсі з Аліною Паш.

У мовника додали, що є підстави вважати, що її довідку було підроблено.

При цьому, згідно правил національного відбору, "переможець фіналу зобов’язаний укласти договір із Суспільним про участь у конкурсі протягом 5 робочих днів після фіналу".

Очевидно, що після підтвердження фейковості довідки Паш про поїздку до окупованого Криму через російський кордон, її автоматично позбавлять права представляти нашу країну на Євробаченні в Італії.

Найімовірніше, замість неї туди тепер вирушить гурт KALUSH Orchestra, який набрав за підсумками голосування на Нацвідборі на 1 бал менше (15 балів), зайнявши таким чином друге місце.

Але не факт. Адже "у випадку припинення Суспільним участі у відборі учасника, який визначений / оголошений переможцем відбору, Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів".

Тобто, по великому рахунку, на Євробачення теоретично може поїхати навіть Wellboy.

Додамо, що у свіжому зверненні Олег Псюк з KALUSH Orchestra заявив, що Суспільне "ганьбить Україну". Також у нього немає претензій до Аліни Паш, зате є претензії до організаторів, які не хотіли показати "листочок з результатами".

А Паш записала відео, у якому сказала, що "нам, українцям, треба єднатися, бути добрішими один до одного".