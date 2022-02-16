Аліна Паш відмовилась від участі в Євробаченні 2022

Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні 2022. Співачка не представлятиме Україну в Європі на тлі скандалу довкола її поїздки в окупований Крим .

Про це артистка написала у своєму Instagram 16 лютого - у День єдності.

"Я громадянка України, Я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія - це зовсім не те, що я закладала у свою пісню", - написала вона.

Аліна сказала, що вона "артистка, а не політик".

"У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж, погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України", - додала вона.

Паш запевнила, що вона "не хоче цієї віртуальної війни та хейту".

"Головна війна зараз - це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році", - заявила вона.

"Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", - сказала Паш.

Вона зв’яжеться із Суспільним та підпише всі необхідні документи.

"Окремо, хочу подякувати всім, хто мене підтримує та допомагає, хто чує мою пісню і важливе повідомлення, а не плітки про мене. Дякую! У нас з вами історія продовжується, і нам вирішувати якою вона буде. Єднаймося! Зараз це важливо як ніколи!" - додала вона.

Хто ж поїде на Євробачення?

Організатори Нацвідбору, посилаючись на пункт правил 3.4, повідомили, що Аліна Паш не їде на Євробачення через подання нею недостовірної інформації.

"Підставою для прийняття такого рішення оргкомітетом стала офіційна відповідь Державної прикордонної служби від 16 лютого щодо недостовірності інформації, яка була надана Суспільному мовнику. Артистка висловила згоду з таким рішенням", - йдеться на сайті суспільного мовника.

Аліні Паш відмовили у участі в Євробаченні 2022 (corp.suspilne.media)

Тепер Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.

Тобто, це може бути хто завгодно: Kalush Orchestra, Wellboy, Cloudless, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic чи Roxolana.

Більше всього шансів у Kalush Orchestra, які перемогли в національному відборі за результатами глядацького голосування.