KALUSH Orchestra їде на Євробачення від України (офіційно)

На конкурсі Євробачення 2022 Україну представить KALUSH Orchestra замість Аліни Паш, яка відмовилася від участі у конкурсі .

Про це стало відомо сьогодні після проведених зборів оргкомітету Нацвідбору на Євробачення та учасників гурту.

Пісня, яка представить Україну на Євробаченні 2022:

"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", - сказав вокаліст KALUSH Orchestra Олег Псюк.

Як голосували журі і глядачі (corp.suspilne.media)

Чому не Аліна Паш?

Після фіналу національного відбору Паш запідозрили у підробці документів.

Річ у тім, що команда співачки надала організаторам довідку про те, що артистка не їздила до окупованого Криму через російський кордон.

Однак пізніше у Державній прикордонній службі заявили, що такого документа зірці не надавали.

"Нам не відомо, який документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, і під таким номером нікому не надавався", - сказав спікер ДПСУ Андрій Демченко.

На ситуацію миттєво відреагували у оргкомітеті, заявивши, що не підпишуть контракт з Аліною Паш до моменту, доки не отримають офіційне підтвердження від ДПСУ про те, що артистка у 2015 році відвідувала півострів без порушень українського законодавства.

"На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - прокоментував ситуацію голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Микола Чернотицький.

Аліна Паш у Нацвідборі (фото: instagram.com/alinapash)

У той же час співачка запевняє: сама була здивована, що документ не справжній. Адже брала вона його не особисто. Це робив член її команди за дорученням співачки.

"Це зробив член команди, з яким я не маю бажання працювати після такого низького вчинку. Я, в принципі, не переживала, що можуть бути якісь проблеми з цією довідкою. Тому що я знаю, що нормально перетинала кордон, на автобусі їдучи. Звісно, я засмучена, що так вийшло... Я не хотіла опинитися у епіцентрі цього всього", - сказала артистка у ефірі ТСН.

На тлі скандалу Аліна вирішила відмовитися від участі у конкурсі.

"Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз - це зовнішня, яка прийшла до моєї країни в 2014 році", - заявила вона.

"Я не хочу далі бути в цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України у конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже шкода", - сказала Паш.

Коли і де відбудеться Євробачення 2022

Слоган цьогорічного Євробачення - Звук краси (The Beauty of Sound).

66-й міжнародний пісенний конкурс пройде у травні в італійському Турині. В рамках дійства традиційно відбудеться три шоу: два півфінали та Великий фінал. Ось графік:

перший півфінал - 10 травня

другий півфінал - 12 травня

Великий фінал - 14 травня

Усі виступи будуть розпочинатися о 21:00 за київським часом.

Квитки продаватимуться на 9 шоу - шість репетицій та три живі концерти. Придбати їх незабаром можна буде на сайті Eurovision.tv.

Уболівальникам, які планують приїхати до Турину, організатори рекомендують уважно стежити за існуючими та потенційними COVID-обмеженнями на поїздки між їхньою країною та містом-організатором.

Прийматиме конкурсантів та меломанів багатофункціональна спортивно-концертна арена Пала-Альпітур, яка вміщує 16 600 глядачів, а її площа становить понад 30 квадратних метрів!

Арена Пала-Альпітур в Турине (фото: eurovision.tvt)

Всього у конкурсі цього року візьмуть участь представники 41 країни:

Україна

Албанія

Вірменія

Велика Британія

Австралія

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Грузія

Німеччина

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Молдова

Чорногорія

Нідерланди

Північна Македонія

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Росія

Сан-Марино

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

KALUSH Orchestra у першому півфіналі виступить під №9.

Графік виступів у півфіналах (eurovisionworld.com)