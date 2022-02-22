KALUSH Orchestra їде на Євробачення від України (офіційно)
На конкурсі Євробачення 2022 Україну представить KALUSH Orchestra замість Аліни Паш, яка відмовилася від участі у конкурсі.
Про це стало відомо сьогодні після проведених зборів оргкомітету Нацвідбору на Євробачення та учасників гурту.
Пісня, яка представить Україну на Євробаченні 2022:
"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", - сказав вокаліст KALUSH Orchestra Олег Псюк.
Як голосували журі і глядачі (corp.suspilne.media)
Чому не Аліна Паш?
Після фіналу національного відбору Паш запідозрили у підробці документів.
Річ у тім, що команда співачки надала організаторам довідку про те, що артистка не їздила до окупованого Криму через російський кордон.
Однак пізніше у Державній прикордонній службі заявили, що такого документа зірці не надавали.
"Нам не відомо, який документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, і під таким номером нікому не надавався", - сказав спікер ДПСУ Андрій Демченко.
На ситуацію миттєво відреагували у оргкомітеті, заявивши, що не підпишуть контракт з Аліною Паш до моменту, доки не отримають офіційне підтвердження від ДПСУ про те, що артистка у 2015 році відвідувала півострів без порушень українського законодавства.
"На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - прокоментував ситуацію голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Микола Чернотицький.
Аліна Паш у Нацвідборі (фото: instagram.com/alinapash)
У той же час співачка запевняє: сама була здивована, що документ не справжній. Адже брала вона його не особисто. Це робив член її команди за дорученням співачки.
"Це зробив член команди, з яким я не маю бажання працювати після такого низького вчинку. Я, в принципі, не переживала, що можуть бути якісь проблеми з цією довідкою. Тому що я знаю, що нормально перетинала кордон, на автобусі їдучи. Звісно, я засмучена, що так вийшло... Я не хотіла опинитися у епіцентрі цього всього", - сказала артистка у ефірі ТСН.
На тлі скандалу Аліна вирішила відмовитися від участі у конкурсі.
"Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз - це зовнішня, яка прийшла до моєї країни в 2014 році", - заявила вона.
"Я не хочу далі бути в цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України у конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже шкода", - сказала Паш.
Коли і де відбудеться Євробачення 2022
Слоган цьогорічного Євробачення - Звук краси (The Beauty of Sound).
66-й міжнародний пісенний конкурс пройде у травні в італійському Турині. В рамках дійства традиційно відбудеться три шоу: два півфінали та Великий фінал. Ось графік:
- перший півфінал - 10 травня
- другий півфінал - 12 травня
- Великий фінал - 14 травня
Усі виступи будуть розпочинатися о 21:00 за київським часом.
Квитки продаватимуться на 9 шоу - шість репетицій та три живі концерти. Придбати їх незабаром можна буде на сайті Eurovision.tv.
Уболівальникам, які планують приїхати до Турину, організатори рекомендують уважно стежити за існуючими та потенційними COVID-обмеженнями на поїздки між їхньою країною та містом-організатором.
Прийматиме конкурсантів та меломанів багатофункціональна спортивно-концертна арена Пала-Альпітур, яка вміщує 16 600 глядачів, а її площа становить понад 30 квадратних метрів!
Арена Пала-Альпітур в Турине (фото: eurovision.tvt)
Всього у конкурсі цього року візьмуть участь представники 41 країни:
- Україна
- Албанія
- Вірменія
- Велика Британія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Бельгія
- Болгарія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Грузія
- Німеччина
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Чорногорія
- Нідерланди
- Північна Македонія
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Росія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
KALUSH Orchestra у першому півфіналі виступить під №9.
Графік виступів у півфіналах (eurovisionworld.com)
Цікаво, що відразу після цього скандалу, Тимофія Музичука - учасника гурту KALUSH Orchestra, основного конкурента Паш у національному відборі - теж звинуватили у гастролях по Росії. Однак він уже розставив усі крапки над "і".
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