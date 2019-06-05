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В АП ініціювали розслідування щодо плагіату у виступі Зеленського

Новини » Політика    05.06.2019 - 20:54
В АП ініціювали розслідування щодо плагіату у виступі Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше прес-секретар Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського в плагіаті

Заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування про ідентичність фрагментів виступу Володимира Зеленського в Брюсселі і виступ Петра Порошенка на з'їзді партії "Європейська солідарність". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АП Facebook.

"Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка", - йдеться в повідомленні.

Також в Адміністрації президента зазначили, що зміст і порядок денний переговорів Зеленського з керівниками ЄС і НАТО формувалися співробітниками адміністрації президента. Представники попередньої влади не мали впливу на запитання, які глава держави обговорював з європейськими партнерами і друзями України.

"У разі підтвердження приватного співробітництва державних службовців МЗС з Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні і кадрові висновки", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомлялось, що прес-секретар п'ятого президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко звинуватив чинного главу держави Володимира Зеленського у плагіаті. Зеленський заявив,що Україна в ЄС - це "смерть російського імперського проекту".

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