Бійці ВСУ жорстко відповіли окупантам на обстріл (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Українські бійці дали жорстку відповідь на обстріл противника

ВСУ потерпають від російських окупаційних військ, тим не менш, здаватися не планують. Так, 13 червня, бійці дали жорстку відповідь на обстріл противника. Про це інформує "Операція об'єднаних сил" у соцмережі Facebook.

Бойовики 29 раз обстріляли позиції українських захисників, застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння - 82-міліметрові міномети і 152-міліметрову артилерію. В результаті - один боєць отримав поранення, ще один - бойову травму.

Бійців ВСУ обстрілювали в районі населених пунктів Водяного, Новоселівки другої, Широкіно, Березового, Талаковки, Богданівки, Новотроїцького, Новомихайловки, Лебединського, Борівського, Луганського, Золотого-4, Зайцево, Південного, Станиці-Луганської та Кримського.

Внаслідок обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення і ще один бойову травму. Українські захисники мешкатися не стали і вирішили відповісти потужним ударом: з техніки бойовиків їм вдалося знищити одну вантажівку і гаубицю Д-30.

Скріншот: facebook.com/Операція об'єднаних сил

Підписники подякували за оборону захисників і побажали якнайшвидшого одужання пораненим:

Слава Україні! Спасибі воїнам за мирне небо! Все Буде!

Пораненим - якнайшвидшого одужання.

Скріншот: facebook.com/Операція про'єднаних сил

Нагадаємо, що бійці ВСУ домоглися великого успіху на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ на Донбасі ліквідували російського офіцера Євгенія Шабанова на прізвисько "Лунь". Це відео опублікував благодійний фонд "Повернись живим".

Ми також писали про те, що "Азов" знищив позицію бойовиків на Донбасі. При цьому дане відео викликало безліч захоплених коментарів користувачів мережі.