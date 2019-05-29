Красиві попадання: "Азов" знищив позицію бойовиків на Донбасі (відео)

Українські бійці завдали потужного удару по сепаратистам
"Азов" опублікував нове відео розгрому бойовиків на Донбасі. Українські воїни знищили опорний пункт терористів на Світлодарській дузі. Дане відео опубліковано в YouTube.
Наші бійці атакували бойовиків з допомогою керованих ракет.
Азов розгромив вогневу точку бойовиків на Донбасі (відео: YouTube/AZOV media)
Відео знищення бойовиків викликало багато захоплених коментарів українців.
Нагадаємо, що на Донбасі воїни ВСУ знищили бойову машину піхоти бойовиків. Техніку окупантів виявили за допомогою аэроразведки у смузі відповідальності 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила.
Раніше повідомлялося про те, що Українські військові на Донбасі провели близько Катериновки операцію з знешкодження снайперів бойовиків.
Ми також писали про те, що Збройні сили України завдали нищівного удару по противнику в районі Горлівки.