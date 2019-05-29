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Красиві попадання: "Азов" знищив позицію бойовиків на Донбасі (відео)

STYLERЖиття    29.05.2019 - 16:42
Красиві попадання: "Азов" знищив позицію бойовиків на Донбасі (відео)
Азов розгромив вогневу точку бойовиків на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

Українські бійці завдали потужного удару по сепаратистам

"Азов" опублікував нове відео розгрому бойовиків на Донбасі. Українські воїни знищили опорний пункт терористів на Світлодарській дузі. Дане відео опубліковано в YouTube.

Наші бійці атакували бойовиків з допомогою керованих ракет.

Азов розгромив вогневу точку бойовиків на Донбасі (відео: YouTube/AZOV media)

Відео знищення бойовиків викликало багато захоплених коментарів українців.

  • Пацани, як же подобається регулярність таких відео, продовжуйте в тому ж дусі! З нетерпінням чекаю нових випусків, лайк + підписка;
  • Ах, які гарні влучання;
  • Азов я вас люблю! В хорошому сенсі слова!! Ви найкращі на війні! Решта просто красені, а ви найкращі!!!!! Слава Україні!

Красиві попадання: &quot;Азов&quot; знищив позицію бойовиків на Донбасі (відео)

  • Чудово! Ви молодці;
  • Атака була проведена з використанням керованих ракет;
  • Чітко працюєте хлопці! Слава Азова - захисникам рідної України!

Нагадаємо, що на Донбасі воїни ВСУ знищили бойову машину піхоти бойовиків. Техніку окупантів виявили за допомогою аэроразведки у смузі відповідальності 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила.

Раніше повідомлялося про те, що Українські військові на Донбасі провели близько Катериновки операцію з знешкодження снайперів бойовиків.

Ми також писали про те, що Збройні сили України завдали нищівного удару по противнику в районі Горлівки.

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