Карантин в Украине: в Тернополе люди вышли на улицы с протестами (видео)

В Тернополе протестовали против карантина (коллаж РБК-Украина)

В центре Тернополя представители бизнеса требовали отменить карантин

Карантин в Украине был продлен с 24 апреля до 11 мая в связи с увеличением числа больных коронавирусом и прогнозом пиков эпидемии в конце месяца и между 3 и 8 мая. Правительство анонсировало некоторые смягчения ограничений, которые будут внедрять поэтапно.

Сегодня в центре Тернополя люди устроили акцию протеста с целью отмены введенного карантина.

В пикете приняло участие несколько жителей города, предпринимателей и активистов, а само мероприятие состоялось напротив здания облгосадминистрации. Видео опубликовало местное издание "Т1".

На акции представители бизнеса призывали обратить внимание на то, что у населения начинают заканчиваться средства, а владельцы малого и среднего бизнеса терпят убытки.

"Мы не можем... У меня более 30 работников, ну каким образом я должен сейчас их содержать?.. Просят деньги. Может, есть макароны у них есть за что (купить), но... позвольте!" - возмутился один из предпринимателей.

Протестующие подчеркивают, что далеко не все заведения общественного питания были закрыты на карантин, что указывает на избирательное применение власти.

"Мы предприниматели Тернополя. Мы представляем небольшую часть Тернопольского питания, маленьких и больших фастфудов. У нас много работников, много заведений по Тернополю, и уже 1,5 месяца мы сидим на карантине. Соответственно сотрудники не работают, заведения стоят, налоги также не платятся. Мы пошли на этот шаг осознанно, чтобы не заражать больше людей, держать ситуацию под контролем. Но! Одно дело, когда идут осознанно все, а когда работает "МакДональдз" и еще другие заведения, а мы закрыты, то это получается не совсем содействие карантинным мероприятиям, а одних выживают, а другие могут работать, потому что имеют большие сети. Мы сейчас говорим как предприниматели по питанию Тернопольщины. Хотим, чтобы была справедливость - если не работают все, то действительно не работают все, или же все имеют право в каких-нибудь рамках работать... Этот карантин держать уже практически невозможно, потому что у нас и у наших работников деньги уже практически заканчиваются", - описал ситуацию местный предприниматель Юрий.

Также собравшиеся подчеркнули, что акция - не митинг.

Один из присутствующих выразил сомнение относительно реальной угрозы коронавируса и в качестве аргумента напомнил статистику по летальным случаям в ДТП, а также посетовал на дороговизну защитных масок.

"Есть количество людей, которые погибли под колесами авто за месяц - за январь по всей Украине под колесами погибло 273 человека. Сейчас за полтора месяца карантина от вируса погибло - 174 человека... Люди носят маски или на лице, или в кармане. Объективно, потому что маски стоят 25 гривен, а не 25 копеек", - рассказал житель Тернополя.

Видео: В Тернополе люди устроили пикет с требованием снять карантин

Ранее сообщалось, что 22 апреля в Мелитополе под Запорожьем начались протесты из-за закрытия рынков на период карантина. Акция прошла возле горсовета, предприниматели требовали открыть рыкни, поскольку они не получают компенсации и остались без средств к существованию. На месте полиция убеждала предпринимателей разойтись, указывая на нарушение требований карантина, и в итоге задержала несколько человек.

Напомним также, что в Тернопольской области подтвержден 471 случай заболевания COVID-19, а за сутки Минздрав зафиксировал 21 нового зараженного в регионе.