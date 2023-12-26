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"Вечерний Квартал" отменил концерт в Буковеле: что известно

Украина, Вторник 26 декабря 2023 16:12
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"Вечерний Квартал" отменил концерт в Буковеле: что известно "Вечерний Квартал" отменил концерт в Буковеле (кадр по видео)
Автор: Юлия Гаюк

"Вечерний квартал" отменил концерт в Буковеле, который должен был состояться 27 декабря 2023 года. Что стало причиной - пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по продажам электронных билетов.

Команда "Вечернего квартала" отменила свой концерт на горнолыжном концерте "Буковель" 27 декабря. Билеты на выступление стоили от 1 119 до 2 499 гривен.

Причина отмены концертов неизвестна. Никаких сообщений на официальных страницах студии "Квартал 95" нет.

&quot;Вечерний Квартал&quot; отменил концерт в Буковеле: что известно

Скриншот

Ранее "Квартал 95" сообщал, что юмористы впервые за время полномасштабной войны отправляются в благотворительный тур по Украине.

"Зрители благотворительных концертов имеют уникальную возможность первыми увидеть новую программу коллектива - новые юмористические номера на актуальные темы, новые шутки, новые пародии. Все концерты "Вечернего квартала" - благотворительные. Часть средств от билетов пойдет на помощь ВСУ - на актуальные нужды наших защитников и защитниц", - сообщалось в сети.

&quot;Вечерний Квартал&quot; отменил концерт в Буковеле: что известно

Скриншот

Добавим, что концерты в Хмельницком (26 декабря 2023 года) и Одессе (1 апреля 2024 года) не отменены. Цены на билеты стартуют от 400 и добегают до 2 000 гривен.

До этого концерт уже прошел в Днепре.

&quot;Вечерний Квартал&quot; отменил концерт в Буковеле: что известно&quot;Вечерний Квартал&quot; отменил концерт в Буковеле: что известно

Скриншот

Отметим, что украинцы довольно неоднозначно отреагировали на выступления звезд и "Вечернего квартала".

  • Сьогодні цей батальйон о 19:00 в Хмельницькому. Цікаво скільки поліцейських буде охороняти цих бусінок? 27 грудня можливе формування окремого гірського штурмового батальйону "Буковель". Мабуть, військкоми з усієї країни зберуться".
  • "Скільки людей загинуло, інші сидять в окопах думають, як вижити, перемогти... А ви все про вечори, як не "Вечірній квартал", так "Тихий вечір". Тихий вечір буде тоді, коли закінчиться війна".
  • "Це артистичний фронт, чи як це назвати. Кому війна, а кому все одно".

Ранее Евгений Клопотенко вспомнил, как готовил для Елены Зеленской.

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Вечерний квартал Буковель