"Слушала и буду слушать": Алхим продолжает популяризировать Россию, несмотря на осуждение

Скандально известная блогерша Анна Алхимова(Алхим), которая задумала провести "новогодний корпоратив" с Анатолием Анатоличем и Гариком Корогодским, вляпалась в новый скандал. Она заявила, что не собирается врать своим подписчикам и отказываться от российского контента.

Детали скандала с Алхим

По словам блогерши, вначале Гарик Корогодский и Анатолий Анатолич согласились участвовать в ее корпоративе. Но потом они отменили свое участие.

"Сначала согласились, потому что Гарик неправильно понял меня. Он думал, что это будет корпоратив не коммерческий, он не думал, что там будут продаваться билеты. Шампанское, икра – он считает, что сейчас это не ко времени. Анатолич согласился, потому что я ему пообещала, что я скажу, что Асти слушать нельзя, и что "Слово пацана" тоже смотреть нельзя. И будет вести он по-украински, и Гарик будет говорить по-украински. И я буду стараться",- начала объяснять Алхим.

Анна сообщила, что не хочет лицемерить и говорить, что отказывается от потребления российского контента.

"Понимаете, если я выйду на сцену и начну говорить по-украински,- это будет лицемерие. Если я скажу, что "Слово пацана" не смотрите, это плохо. Асти не слушайте, - это плохо, это будет ложь, потому что я ее слушала и буду слушать", - заявила блогерша.

Алхим сообщила, что на свое мероприятие хотела пригласить и певицу Светлану Лободу, но передумала, так как певица не захочет приезжать в Украину, да и ее концерт Алхим "не по карману".

Пост Алхим (скриншот)

Скандал вокруг "корпоратива" Алхим

Напомним, недавно блогерша объявила о проведении ивента. Но в сети это мероприятие подвергли критике. В частности, "досталось" Анатоличу, который сначала критиковал тех, кто слушает российскую музыку, а затем согласился провести "корпоратив" для блогерши, которая открыто слушает треки от артистов-предателей и россиян.