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Під Одесою на вокзалі показали гігантську чергу: "дорога життя" (фото)

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Одеська область, П'ятниця 23 липня 2021 17:36
Під Одесою на вокзалі показали гігантську чергу: "дорога життя" (фото) Колаж РБК-Україна: під Одесою на вокзалі утворилася величезна черга
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою на вокзалі показали величезну чергу на електричку - багато сотень людей повністю зайняли практично весь перон, очікуючи прибуття приміського електропоїзда.

Фото черги 23 липня опубліковано в пабліку "Станція Одеса-східна" в Facebook.

Таке зібрання пасажирів, які прийшли на ранковий рейс до Одеси, зафіксовано на вокзалі селища Котовського.

"Дорога життя з селища Котовського. На електричку 23.07.21", - підписаний кадр.

Під Одесою на вокзалі показали гігантську чергу: &quot;дорога життя&quot; (фото)

Черга на електричку до Одеси з селища Котовського (фото: facebook.com / Станція Одеса-східна)

Користувачі мережі уточнили, що мова йде про електричку, яка курсує за маршрутом "Східна - Шевченко - Сортувальна - Пересип - Слобідська - Застава 2 - Поїзна - Мала - Залізничний вокзал". Такий рейс зазвичай має найбільший попит у ранкові години (7:40), але, як зазначають місцеві жителі, подібного аншлагу на вокзалі вони не пригадують.

"Сьогоднішня черга на електричку з селища Котовського, ще ніколи електричка не користувалася таким попитом", - пишуть очевидці.

Також в інтернеті виклали й інші фото такої великої черги.

Під Одесою на вокзалі показали гігантську чергу: &quot;дорога життя&quot; (фото)Під Одесою на вокзалі показали гігантську чергу: &quot;дорога життя&quot; (фото)

Черга на електричку до Одеси з селища Котовського (фото: t.me / facebook.com)

У коментарях місцеві жителі діляться досвідом і враженнями від таких поїздок в популярному рейсі під Одесою, і зауважують, що якщо вибрати рейс трохи раніше - то подібних стовпотворінь на вокзалі зазвичай не спостерігається.

  • Сьогодні "поскотовська" електричка користується максимальним попитом
  • 10 без квитка, 14 - з, по студаку -50%
  • Я сьогодні дебютувала в даному виді транспорту. Швидко, не жарко. З Одеса-Східна. Ось, тепер думаю, може весь час так на роботу їздити. Правда, приїхала на годину раніше, зате щаслива.
  • Так електрички завжди користуються попитом, якщо хочете, щоб було менше людей, сідайте на ті що до сьомої ранку приходять на Східну або Шевченко, все що після семи - набирає купу народу.

Раніше повідомлялося, що 23 липня Укрзалізниця попередила про затримку руху поїзда через аварію на Закарпатті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пасажирам продали квитки на місця, яких немає в поїзді.

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Укрзалізниця Одеса электричка очереди
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