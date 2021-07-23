Під Одесою на вокзалі показали гігантську чергу: "дорога життя" (фото)

Під Одесою на вокзалі показали величезну чергу на електричку - багато сотень людей повністю зайняли практично весь перон, очікуючи прибуття приміського електропоїзда.

Фото черги 23 липня опубліковано в пабліку " Станція Одеса-східна " в Facebook.

Таке зібрання пасажирів, які прийшли на ранковий рейс до Одеси, зафіксовано на вокзалі селища Котовського.

"Дорога життя з селища Котовського. На електричку 23.07.21", - підписаний кадр.

Черга на електричку до Одеси з селища Котовського (фото: facebook.com / Станція Одеса-східна)

Користувачі мережі уточнили, що мова йде про електричку, яка курсує за маршрутом "Східна - Шевченко - Сортувальна - Пересип - Слобідська - Застава 2 - Поїзна - Мала - Залізничний вокзал". Такий рейс зазвичай має найбільший попит у ранкові години (7:40), але, як зазначають місцеві жителі, подібного аншлагу на вокзалі вони не пригадують.

"Сьогоднішня черга на електричку з селища Котовського, ще ніколи електричка не користувалася таким попитом", - пишуть очевидці.

Також в інтернеті виклали й інші фото такої великої черги.

Черга на електричку до Одеси з селища Котовського (фото: t.me / facebook.com)

У коментарях місцеві жителі діляться досвідом і враженнями від таких поїздок в популярному рейсі під Одесою, і зауважують, що якщо вибрати рейс трохи раніше - то подібних стовпотворінь на вокзалі зазвичай не спостерігається.