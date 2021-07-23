ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Одессой на вокзале показали гигантскую очередь: "дорога жизни" (фото)

Новина українською →
Одесская область, Пятница 23 июля 2021 17:36
Под Одессой на вокзале показали гигантскую очередь: "дорога жизни" (фото) Коллаж РБК-Украина: под Одессой на вокзале образовалась огромная очередь
Автор: Владимир Костырин

Под Одессой на вокзале показали огромную очередь на электричку - многие сотни людей полностью заняли практически весь перрон, ожидая прибытия пригородного электропоезда.

Фото очереди 23 июля опубликовано в паблике "Станция Одесса-восточная" в Facebook.

Такое собрание пассажиров, пришедших на утренний рейс в Одессу, зафиксировано на вокзале поселка Котовского.

"Дорога жизни с поселка Котовского. На электричку 23.07.21", - подписан кадр.

Под Одессой на вокзале показали гигантскую очередь: &quot;дорога жизни&quot; (фото)

Очередь на электричку в Одессу с поселка Котовского (фото: facebook.com / Станция Одесса-восточная)

Пользователи сети уточнили, что речь идет об электричке, которая курсирует по маршруту "Восточная - Шевченко - Сортировочная - Пересыпь - Слободская - Застава 2 - Поездная - Малая - Ж/д вокзал". Такой рейс обычно пользуется наибольшим спросом в утренние часы (07:40), но, как отмечают местные жители, подобного аншлага на вокзале они не припоминают.

"Сегодняшняя очередь на электричку с поселка Котовского, еще никогда электричка не пользовалась таким спросом", - пишут очевидцы.

Также в интернете выложили и другие фото такой очередины.

Под Одессой на вокзале показали гигантскую очередь: &quot;дорога жизни&quot; (фото)Под Одессой на вокзале показали гигантскую очередь: &quot;дорога жизни&quot; (фото)

Очередь на электричку в Одессу с поселка Котовского (фото: t.me / facebook.com)

В комментариях местные жители делятся опытом и впечатлениями от таких поездок в популярнейшем рейсе под Одессой, и отмечают, что если выбрать рейс чуть пораньше - то подобных столпотворений на вокзале обычно не наблюдается.

  • Сегодня "поскотовская" электричка пользуется максимальным спросом
  • 10 без билета, 14 - с, по студаку -50%
  • Я сегодня дебютировала в данном виде транспорта. Быстро, не жарко. С Одесса-Восточная. Вот, теперь думаю, может все время так на работу ездить. Правда, приехала на час раньше, зато счастливая.
  • Так электрички всегда пользуются спросом, если хотите, чтоб было меньше людей, садитесь на те что до семи утра приходят на Восточную или Шевченко, все что после семи - набирает куча народу.

Ранее сообщалось, что 23 июля Укрзализныця предупредила о задержке движения поезда из-за аварии на Закарпатье.

Напомним, ранее мы писали о том, что пассажирам продали билеты на места, которых нет в поезде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Одесса электричка очереди
LITE
23 июля не ходите к водоемам и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в этот день
23 июля не ходите к водоемам и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в этот день