Укрзалізниця потрапила в новий скандал: пасажирам продали квитки на місця, яких немає в поїзді

Укрзалізниця потрапила під нову хвилю критики з боку пасажирів після того, як в касі їм продали квитки на поїзд на місця, яких насправді просто не виявилося. Як з'ясувалося, замість одного рухомого складу на вокзал був поданий по заміні інший, з коротшими вагонами.

За словами дівчини, в Дніпрі вона сіла в поїзд № 731 сполученням Запоріжжя - Київ, але тут її чекав прикрий сюрприз - у вагоні не виявилося її 86-го місця (нумерація закінчувалася на 81-му).

"І таких, як я (з квитком, але без місця), десь по десятку людей у кількох вагонах. УЗ замінила рухомий склад на інший, із більш короткими вагонами", - пише вона.

І ось у підсумку у людей, яким "не пощастило", залишилося три варіанти подорожі: або тимчасово сісти на якесь вільне місце до появи пасажира з квитком на нього, або провідник прилаштує цю нову людину на інше місце в іншому вагоні, або ж, якщо не хочеш "кочувати" і сперечатися з кимось за місце, можна проїхатися до Києва стоячи.

Дівчина з обуренням ставить питання, чи має Укрзалізниця "хоча б мінімальну повагу до тих, хто користується її послугами", і чи є у пасажира якісь гарантії, що йому буде надана послуга, згідно з купленим квитком.

"Це ок ситуація? Я вже якось звикла до того, що ці денні "швидкісні" потяги Інтерсіті ледь не щоразу спізнюються, як мінімум, на пів години (а це особливо додає драйву, коли одразу з потяга мусиш встигнути на рейсовий автобус), але це вже щось геть новеньке, якесь нове "дно"", - поділилася Надія враженнями від поїздки.

У підсумку третій варіант нікого не спокусив, і абияк люди доїхали, розсівшись у вагонах на різноманітних місцях.

Як пояснив ситуацію провідник, ексцес стався через поломку потрібного поїзда, тому УЗ і замінила склад на інший.

"Та все одно залишилися і питання, і неприємний "осадочєк". Дуже хочеться, щоб наступні подорожі були передбачуваними", - пише пасажирка.