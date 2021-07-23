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УЗ попереджає про затримку руху потягу через аварію на Закарпатті

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 16:47
УЗ попереджає про затримку руху потягу через аварію на Закарпатті Фото: УЗ попереджає про затримку руху потягу через аварію на Закарпатті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В "Укрзалізниці" заявили про затримку руху потягу №14 Київ-Солотвино. Причиною стала аварія, яка сталася сьогодні на залізничному переїзді в Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Зворотний рейс поїзда №13 із Солотвина до Києва вирушить із вимушеною затримкою. Прибуття до Києва очікується із запізненням на 2 години 50 хвилин", - йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, пасажири поїзда, що зіткнувся з вантажівкою на регульованому залізничному переїзді, доставлені до кінцевого пункту призначення.

Нагадаємо, сьогодні в Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою, яка виїхала на переїзд, попри сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії постраждали п'ятеро осіб: їх відвезли з місця інциденту каретами екстреної медичної допомоги.

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Укрзалізниця
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