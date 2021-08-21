В Одесі туристів катають на коні, що нещодавно зламав ногу: у мережі вибухнув скандал (відео)

Раніше цей кінь зламав ногу та впав на дорогу. Однак, незважаючи на травму, власник тварини смикав її і вимагав встати.
Окрім того, чоловік не звертав увагу за зауваження перехожих про жорстоке поводження і запевняв, що з конем все гаразд.
Через деякий час поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за жорстоке поводження з тваринами.
Однак, пройшов лише тиждень, а у місті знову побачили цього ж коня і кучера, які возили туристів.
"Щоб ви розуміли. Той самий кінь і той самий кучер, і люди катаються на кареті", – зазначила авторка ролика, уточнивши, що видно, як тварині важко пересуватися.
У коментарях користувачі пишуть, що коня від власника потрібно забрати.
- Шкода тварину;
- Потрібно коня від таких власників забрати. Тварини;
- Невже немає іншого способу заробити! Потрібно особливо коня мучити!;
- Ну як так можна, коня дуже шкода.
- Цього чоловіка потрібно посадити за таке, можливо дійде, що це не іграшка йому.