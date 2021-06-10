У Чорнобилі показали величних тварин: родичі оленя

У Чорнобильському заповіднику показали величних тварин - лосів. Ці мешканці лісу є родичами оленя.

"Великий і рогатий. Ви знали, що лось є близьким родичем оленя? Не тому, що копитний. Лось - найбільший представник сімейства оленевих. У заповіднику вони великі і рогаті", - написав автор під фото.

У Чорнобильському заповіднику мешкають лосі (facebook.com/zapovidnyk2018)

У коментарях користувачі відреагували на фото і захопилися красою цих тварин.

Який красень!

Який гарний, сильний, немає слів!

Який красень. Просто сила.

Супер лісовий гігант!

Для довідки

В Україні офіційно налічувалося 14796 лосів, а 2006 р. – всього 4396 лосів. При цьому в Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях та Криму лосі зникли повністю. Через масовий прес полювання практично зникли і особини з рогами високої трофейної цінності.