В Одессе туристов катает лошадь, которая недавно сломала ногу: в сети разразился скандал (видео)

Ранее эта лошадь сломала ногу и упала на дорогу. Однако, несмотря на травму, владелец животного дергал ее и требовал встать.
Кроме того, мужчина не обращал внимание за замечания прохожих о жестоком обращении и уверял, что с лошадью все в порядке.
Через некоторое время полиция составила на мужчину административный протокол за жестокое обращение с животными.
Однако, прошла всего неделя, а в городе снова увидели этого же коня и кучера, которые возили туристов.
"Чтобы вы понимали. Тот самый конь и тот же кучер, и люди катаются на карете", – отметила автор ролика, уточнив, что видно, как животному трудно передвигаться.
В комментариях пользователи пишут, что лошадь от владельца нужно забрать.
- Вред животное;
- Нужно коня от таких владельцев забрать. Животные;
- Неужели нет другого способа заработать! Нужно особенно коня мучить!;
- Ну как так можно, коня очень жалко.
- Этого мужчину нужно посадить за такое, возможно дойдет, что это не игрушка ему.