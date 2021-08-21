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В Одесі туристів катають на коні, що нещодавно зламав ногу: у мережі вибухнув скандал (відео)

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Одеса, Субота 21 серпня 2021 16:03
В Одесі туристів катають на коні, що нещодавно зламав ногу: у мережі вибухнув скандал (відео) Туристів в Одесі катав кінь на зламаній нозі (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі туристів знову почали катати на коні, який тиждень тому зламав ногу. За словами очевидців, це та сама тварина і той самий кучер.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Х**вая Одеса".

Раніше цей кінь зламав ногу та впав на дорогу. Однак, незважаючи на травму, власник тварини смикав її і вимагав встати.

Окрім того, чоловік не звертав увагу за зауваження перехожих про жорстоке поводження і запевняв, що з конем все гаразд.

Через деякий час поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за жорстоке поводження з тваринами.

Однак, пройшов лише тиждень, а у місті знову побачили цього ж коня і кучера, які возили туристів.

"Щоб ви розуміли. Той самий кінь і той самий кучер, і люди катаються на кареті", – зазначила авторка ролика, уточнивши, що видно, як тварині важко пересуватися.

У коментарях користувачі пишуть, що коня від власника потрібно забрати.

  • Шкода тварину;
  • Потрібно коня від таких власників забрати. Тварини;
  • Невже немає іншого способу заробити! Потрібно особливо коня мучити!;
  • Ну як так можна, коня дуже шкода.
  • Цього чоловіка потрібно посадити за таке, можливо дійде, що це не іграшка йому.

Раніше ми повідомляли, що на популярному українському курорті коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку.

Ми також писали про те, що в Чорнобилі показали величних тварин.

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