В Одесі туристів катають на коні, що нещодавно зламав ногу: у мережі вибухнув скандал (відео)

В Одесі туристів знову почали катати на коні, який тиждень тому зламав ногу. За словами очевидців, це та сама тварина і той самий кучер.

Раніше цей кінь зламав ногу та впав на дорогу. Однак, незважаючи на травму, власник тварини смикав її і вимагав встати.

Окрім того, чоловік не звертав увагу за зауваження перехожих про жорстоке поводження і запевняв, що з конем все гаразд.

Через деякий час поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за жорстоке поводження з тваринами.

Однак, пройшов лише тиждень, а у місті знову побачили цього ж коня і кучера, які возили туристів.

"Щоб ви розуміли. Той самий кінь і той самий кучер, і люди катаються на кареті", – зазначила авторка ролика, уточнивши, що видно, як тварині важко пересуватися.