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В Одессе туристов катает лошадь, которая недавно сломала ногу: в сети разразился скандал (видео)

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Одесса, Суббота 21 августа 2021 16:03
В Одессе туристов катает лошадь, которая недавно сломала ногу: в сети разразился скандал (видео) Туристов в Одессе катал конь на сломанной ноге (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе туристов снова начали катать на коне, который неделю назад сломал ногу. По словам очевидцев, это то самое животное и тот самый кучер.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

Ранее эта лошадь сломала ногу и упала на дорогу. Однако, несмотря на травму, владелец животного дергал ее и требовал встать.

Кроме того, мужчина не обращал внимание за замечания прохожих о жестоком обращении и уверял, что с лошадью все в порядке.

Через некоторое время полиция составила на мужчину административный протокол за жестокое обращение с животными.

Однако, прошла всего неделя, а в городе снова увидели этого же коня и кучера, которые возили туристов.

"Чтобы вы понимали. Тот самый конь и тот же кучер, и люди катаются на карете", – отметила автор ролика, уточнив, что видно, как животному трудно передвигаться.

В комментариях пользователи пишут, что лошадь от владельца нужно забрать.

  • Вред животное;
  • Нужно коня от таких владельцев забрать. Животные;
  • Неужели нет другого способа заработать! Нужно особенно коня мучить!;
  • Ну как так можно, коня очень жалко.
  • Этого мужчину нужно посадить за такое, возможно дойдет, что это не игрушка ему.

Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте коня перекрасили в зебру и заставили работать в жару.

Мы также писали о том, что в Чернобыле показали величественных животных.

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