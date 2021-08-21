В Одессе туристов катает лошадь, которая недавно сломала ногу: в сети разразился скандал (видео)

В Одессе туристов снова начали катать на коне, который неделю назад сломал ногу. По словам очевидцев, это то самое животное и тот самый кучер.

Ранее эта лошадь сломала ногу и упала на дорогу. Однако, несмотря на травму, владелец животного дергал ее и требовал встать.

Кроме того, мужчина не обращал внимание за замечания прохожих о жестоком обращении и уверял, что с лошадью все в порядке.

Через некоторое время полиция составила на мужчину административный протокол за жестокое обращение с животными.

Однако, прошла всего неделя, а в городе снова увидели этого же коня и кучера, которые возили туристов.

"Чтобы вы понимали. Тот самый конь и тот же кучер, и люди катаются на карете", – отметила автор ролика, уточнив, что видно, как животному трудно передвигаться.