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В Одесі море вкрилося невідомою субстанцією: відео забрудненої води

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Одеса, Четвер 26 серпня 2021 23:13
В Одесі море вкрилося невідомою субстанцією: відео забрудненої води В Одесі в морі виявили невідому речовину (Колаж Рбк-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Одесі після сильної зливи, море вкрилося невідомою субстанцією. Також відчутний сильний сморід.

Відео з невідомою речовиною опублікували в Telegram-каналі "Новини.LIVE Odesa".

Так, у мережі оприлюднили відео моря біля клубу Ibiza. На ньому видно, що на воді плаває багато білих невідомих плям.

Окрім того, ці плями, які плавають на воді, схожі на піну. Однак, відчутно помітно, що в них є плівка. Тому наразі точно невідомо, що це, та як воно потрапило в море.

Найбільше цієї речовини прибило до хвилерізу. Вона плаває довкола нього на площі приблизно кілька десятків квадратних метрів. Також через це на пляжі відчувається сильний неприємний запах.

У коментарях користувачі пишуть, що це жир, який зливають заклади харчування.

  • Здається звичайна піна, але як завжди багато мусору змило;
  • Який жах! Що відбувається?;
  • Зимою така піна завжди;
  • Ця субстанція називається відходи!;
  • Чудово символізує стан нашого міста;
  • Екологічна катастрофа!;
  • Фу, що роблять з морем;
  • Єдині, кого шкода це риби та інших жителів мора. Що люди творять;
  • Це не піна, а жир! Оскільки в наші й без того забуті мулом ливнівки нахабно зливають відпрацювання з громадського харчування;
  • Дуже навіть відомо, що це - вміст жировловлювачів з каналізації закладів на пляжі.

Раніше ми повідомляли, що у Бердянську туристи влаштували бійку прямо в морі. Конфлікт виник через медуз.

Також в Одесі туристів катають на коні, що нещодавно зламав ногу. Через це у мережі вибухнув скандал.

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