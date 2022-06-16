Як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити
88% людей беруть смартфон з собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід або вечерю.
Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тисяч частинок бактерій, що в рази більше, ніж на сидінні унітазу.
Що ж робити? Чистити ваші гаджети. Як це правильно робити і як часто, розповіли в МОЗ.
Наскільки брудні наші телефони?
- 88% людей користуються смартфонами в туалеті
- 89% - під час приготування їжі
- 80% - під час поїздок у громадському транспорті
Поверхня телефону містить 17 тисяч бактеріальних частинок.
Як часто потрібно чистити смартфон?
Телефон потрібно чистити щодня, так само як і навушники, планшети і клавіатуру.
Як чистити смартон?
Відключіть пристрій від живлення і вимкніть його. Зніміть всі футляри або аксесуари.
Візьміть м'яку тканину без ворсу, наприклад серветку з мікрофібри або серветку для об'єктивів.
Тканину змочіть дистильованою водою або 70% спиртовим розчином.
Обережно протріть передню і задню частини пристрою. Не тисніть занадто сильно.
Чого робити не можна:
- Не заливайте рідини в отвори смартфона.
- Не купайте його з зануренням.
- Не використовуйте жорсткі тканини і абразивні засоби (пасти, порошки) для чищення екранів.
- Не використовуйте чистий спирт, миючі засоби з хлором.
Раніше ми писали, як захистити смартфон в літню спеку.
Також експерт розповів, як продовжити життя батареї телефону, щоб вона служила роками.