Як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити

88% людей беруть смартфон з собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід або вечерю.

Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тисяч частинок бактерій, що в рази більше, ніж на сидінні унітазу.