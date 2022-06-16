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Як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити

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Четвер 16 червня 2022 18:17
Як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити Як правильно чистити смартфон (freepik)
Автор: Марина Настевич

88% людей беруть смартфон з собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід або вечерю.

Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тисяч частинок бактерій, що в рази більше, ніж на сидінні унітазу.

Що ж робити? Чистити ваші гаджети. Як це правильно робити і як часто, розповіли в МОЗ.

Наскільки брудні наші телефони?

  • 88% людей користуються смартфонами в туалеті
  • 89% - під час приготування їжі
  • 80% - під час поїздок у громадському транспорті

Поверхня телефону містить 17 тисяч бактеріальних частинок.

Як часто потрібно чистити смартфон?

Телефон потрібно чистити щодня, так само як і навушники, планшети і клавіатуру.

Як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робитиЯк очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити

Як чистити смартон?

Відключіть пристрій від живлення і вимкніть його. Зніміть всі футляри або аксесуари.

Візьміть м'яку тканину без ворсу, наприклад серветку з мікрофібри або серветку для об'єктивів.

Тканину змочіть дистильованою водою або 70% спиртовим розчином.

Обережно протріть передню і задню частини пристрою. Не тисніть занадто сильно.

Як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити

Чого робити не можна:

  • Не заливайте рідини в отвори смартфона.
  • Не купайте його з зануренням.
  • Не використовуйте жорсткі тканини і абразивні засоби (пасти, порошки) для чищення екранів.
  • Не використовуйте чистий спирт, миючі засоби з хлором.

Як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити

Раніше ми писали, як захистити смартфон в літню спеку.

Також експерт розповів, як продовжити життя батареї телефону, щоб вона служила роками.

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