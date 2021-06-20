Як захистити смартфон у літню спеку: прості способи доступні кожному
Від літньої спеки страждаємо не лише ми, а й наші улюблені смартфони. Вони перегріваються, батарея розряджається швидше, додатки "глючать". Але цьому можна зарадити.
Про засоби захисту смартфону влітку з нами поділилася Тетяна Цибуліна з дистанційної Атмосферної Школи.
Експерт розповіла, що в спеку смартфон не тільки сильніше нагрівається, а й може швидше розряджатися, погано працює, частіше відбуваються "вильоти" додатків.
Висока температура негативно впливає на ємність акумулятора, тому батареї починають працювати менш ефективно. При цьому ємність батареї весь час буде зменшуватися, а висока температура тільки прискорить цей процес.
В спекотні дні телефон заряджається повільніше, ніж зазвичай. Таким чином система запобігає шкідливому перегріву акумулятора, зменшуючи струм зарядки.
Як запобігти перегріву мобільника?
- Вимкніть всі непотрібні програми, бездротовий зв'язок і зменшіть
- яскравість екрану. Чим менше електроенергії використовує телефон, тим менше він нагрівається.
- Увімкніть режим економії заряду батареї. В цьому випадку смартфон максимально обмежує доступ до всіх служб, автоматично зменшує яскравість екрану і споживає мінімум енергії.
- Використовуйте оригінальні зарядні пристрої, адже використання дешевої зарядки може привести до перегріву пристрою. Такий зарядний пристрій може заряджати його довше, що призводить до підвищення температури акумулятора.
- Не використовуйте в спекотну пору кілька додатків одночасно.
- Контролюйте кількість програм, які працюють у фоновому режимі, не оновлюйте програми, не завантажуйте великі файли.
- Намагайтеся заряджати смартфон у вечірній або нічний час.
- Не рекомендується носити телефон з чохлом і захисною плівкою - це знижує теплопровідність корпусу.
- Якщо мобільний пристрій все ж перегрівся, то краще його покласти в тінь і залишити в режимі очікування.
Раніше ми писали, які програми "вбивають" ваш смартфон, тому їх краще видалити.