Експерт розповів, як продовжити життя батареї телефону, шоб він служив роками

Якщо вам треба зарядити телефон, ви зазвичай просто вставляєте зарядний провід у гніздо і чекаєте. Але є помилки, допустивши які, ви можете скоротити життя вашого смартфона.

Як правильно заряджати телефон і про що ніколи не варто забувати під час цього процесу - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як правильно заряджати телефон?

Інженер-програміст вбудованих систем компанії i3 Engineering Богдан Калінін каже: в усіх сучасних телефонах встановлюють акумулятори на основі літієвих електролітів (в переважній більшості Li-ion), які дуже критичні до правильних параметрів заряду й швидко деградують (погіршуються характеристики акумулятора) при відхиленні від них.

Саме тому телефони й інша техніка із літієвими акумуляторами має в собі вбудований контролер, який керує усіма параметрами заряду.

"Тому хвилюватися за "неправильний" заряд не має змісту - контролер заряду знаходиться в самому мобільному телефоні й турбується про усе сам, а зарядний пристрій - це просто джерело напруги для цієї мікросхеми", - розповів експерт в коментарі Styler.

Можна "допомогти" телефону тільки з середовищем навколо нього. Наприклад, якщо телефон під час зарядки покласти під подушку, то він не зможе ефективно охолоджуватися. Через це контролер заряду зменшує струм, щоб не шкодити акумулятору. Тож за цілу ніч телефон може й не зарядитися до кінця.

Також літієві акумулятори "не дуже люблять" від’ємні температури - на холоді в них зменшується рухливість носіїв заряду (іонів).

Для мобільного телефону це виглядає, як різке зменшення місткості акумулятора. Після нагріву акумулятора до звичайних температур рухливість носіїв заряду відновлюється.

Тобто якщо зарядити акумулятор на морозі на 100% і потім нагріти, то виявиться, що насправді заряд акумулятора значно менший.

Чи можна залишати телефон на ніч на зарядці?

Залишати телефон на зарядці на ніч можна.

Контролер від’єднає акумулятор від зарядника після досягнення 100% й знову під'єднає, якщо телефон споживатиме надто багато енергії, щоб компенсувати це споживання.

Як правильно заряджати телефони (фото: pixabay.com)

Чи можна повністю заряджати й розряджати телефон?

"Перезарядити" акумулятор не вийде. Після повного заряджання контролер заряду обмежує заряд, доповнюючи його, якщо потрібно, залишатися на стовідсотковому рівні.

Зарядка акумулятора від 0 до 100 (тобто, повний цикл) зношує його сильніше, ніж якби цикл був 0-80% (неповний цикл).

Неповний цикл скоротить тривалість роботи від акумулятора, проте суттєво сповільнить його деградацію. Деякі сучасні ноутбуки дозволяють обмежити заряд на такому рівні, проте мобільні телефони такою функцією не володіють.

Розрядити акумулятор до небезпечних для нього значень теж не вийде - спрацює захист й відключить акумулятор від телефону. Захист налаштований на нижчий рівень напруги, ніж той, при якому телефон покаже на екрані 0% й вимкнеться.

Чи шкодять перепади напруги і як вберегти телефон?

"Про перепади напруги в електромережі телефон навіть не дізнається. Адже усі зарядні пристрої для них мають імпульсний принцип роботи. Енергія в них трансформується не лінійно, а маленькими порціями. Контролюючи розмір цих порцій зарядні пристрої можуть працювати в доволі широких межах напруг мережі (зазвичай це 100-240 В), підтримуючи при цьому стабільною напругу на виході", - говорить Калінін.

З іншого боку, неякісні зарядні пристрої можуть погано згладжувати напругу. Вона буде трішки коливатися - на життя акумулятора це не дуже вплине, але принесе інші проблеми.

Часто під час підключення мобільного телефону до неякісного зарядника сенсорний екран телефона починає “жити своїм життям” (з’являються примарні дотики).

Оригінальна "зарядка" обов'язкова?

Зарядний пристрій - це лише джерело напруги для контролера заряду. Оригінальний зарядний пристрій від неоригінального може відрізнятися якістю фільтрації, потужністю, протоколами "швидкої зарядки".

Якщо якісний неоригінальний зарядний пристрій має достатню потужність і підтримує потрібний протокол "швидкої зарядки", то він буде заряджати не гірше від оригінального й ніяк не впливатиме на швидкість деградації акумулятора.

Чи можна користуватися телефоном під час зарядки?

Користуватися телефоном під час заряджання можна. Проте, це подовжить час заряджання, бо енергія буде витрачатися ще й на роботу.

Також телефон під час заряджання може нагріватися, а важка робота на ньому (як то ігри) буде збільшувати нагрів, що призведе до повільнішої роботи телефона й пришвидшить деградацію акумулятора.

Чому стан батареї телефону з часом погіршується?

Електрохімічні процеси у літієвому акумуляторі відбуваються неідеально й з кожним циклом заряду-розряду в структурі акумулятора відбуваються невеличкі пошкодження, які зменшують його електричну місткість.

Виробники Li-ion акумуляторів, в середньому, гарантують близько 250-300 циклів повного заряду-розряду.

При цьому місткість акумулятора падає в середньому до 80% від початкової, але цей показник залежить від сили струму, якою проводився заряд і розряд. Чим струм більший, тим швидше акумулятор деградує. Тому, за можливості, варто заряджати телефон не швидкою зарядкою, а звичайною - це суттєво подовжить час заряду, але зменшить швидкість його деградації.

Проте йти на крайнощі й ніколи не використовувати швидку зарядку теж не варто, оскільки замінити акумулятор на сервісі після того, як він почав тримати відчутно менше часу, для більшості мобільних телефонів не буде проблемою.

Отже, подовжити життя акумулятора мобільного телефону можна, якщо дотримуватись цих порад:

уникайте заряджання телефону при екстремальних температурах навколишнього середовища

під час зарядки знімайте чохол, не накривайте, заряджайте на рівній твердій поверхні, аби телефон міг охолоджуватися

закінчуйте заряджання на 80-90% - це краще для акумулятора, ніж заряджання до повного

краще заряджати не швидкою зарядкою, а звичайною.

Як правильно заряджати телефони (фото: pixabay.com)