Очищение яйцом: как сделать обряд и когда он действительно работает

Очищение яйцом - это один из старейших способов снятия порчи, который сохранил свою силу и по сей день. Яйцо, символизирующее жизнь и духовную целостность, способно впитывать в себя болезни, страхи и нарушения в биополе человека.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об обряде, который не только очищает тело и душу, но и позволяет лучше понять причины невзгод.

Когда очищение яйцом действительно помогает

Ритуал выкатывания яйцом эффективен при состояниях тревоги, апатии, внутренней пустоты. Он может быть полезен даже людям без религиозной принадлежности. Процедура помогает вывести негатив, который накапливается под влиянием чужой воли или эмоций.

Яйцо, словно губка, втягивает в себя посторонние энергетические остатки. В ответ организм получает чистую, животворную энергию. Выкатывание положительно влияет на психическое здоровье, эмоциональное состояние и даже физическое самочувствие. Этот метод - проверенный временем инструмент для гармонизации внутреннего состояния.

Подготовка к ритуалу

Перед ритуалом яйцо должно быть свежим, желательно домашним и хорошо вымытым. Человек, который проводит обряд, должен быть сильным духом и уверенным в своих действиях. Необходимо заранее выучить молитвы и тексты заговоров наизусть.

Перед началом следует надеть оберег и прочитать "Отче наш". Обстановка должна быть спокойной, без посторонних людей. Ритуал не терпит спешки, поэтому все следует делать размеренно. Вера в эффективность действий усиливает результат и помогает обряду сработать в полную силу.

Легкий ночной ритуал для самостоятельного очищения

Один из самых простых способов снятия порчи - ночная процедура с яйцом. Перед сном нужно прочитать "Отче наш", чтобы настроиться на обряд. В стакан с полстакана обычной воды добавляют 2-3 чайные ложки святой воды. Затем аккуратно разбивают свежее яйцо в стакан, не повреждая желток.

Стакан ставят у изголовья кровати и ложатся спать. Утром яйцо с водой следует вылить в унитаз или на землю со словами благодарности к земле. После этого снова читают молитву и тщательно моют руки холодной водой по локоть.

Очищение яйцом - это не только выкачивание, но и другие ритуалы (фото: скриншот youtube.com/@MagRomanSheptytskyi)

Как распознать порчу

После ритуала важно правильно прочитать узор в стакане.

Чистое яйцо без ниток и пятен - это хороший знак, порчи нет.

- это хороший знак, порчи нет. Если есть нити с пузырьками , тянущимися вверх, - это признак сглаза или легкого негатива.

, тянущимися вверх, - это признак сглаза или легкого негатива. Черные вкрапления в желтке и мутность белка могут указывать на тяжелую порчу, даже на смерть.

могут указывать на тяжелую порчу, даже на смерть. Сваренный желток с зелеными или серыми пятнами - тревожный сигнал об энергетическом истощении или жестоком воздействии.

- тревожный сигнал об энергетическом истощении или жестоком воздействии. Нити, идущие от дна стакана, свидетельствуют о попытке скрыть магическое воздействие.

В сложных случаях лучше обратиться к специалисту.

Как делать выкатывание яйцом

Для более глубокого очищения обряд лучше проводить днем, в светлой комнате. Рядом размещают иконы, а больной снимает с себя все украшения. Обряд начинают с головы, двигаясь вниз - если проблема физическая. При психологических неурядицах, наоборот, двигаются снизу вверх.

Яйцо не отрывают от тела, особое внимание уделяют спине и голове. Все время больной читает молитву с закрытыми глазами. В конце яйцо выливают в стакан со святой водой, читают призыв к Богу и анализируют полученный рисунок.