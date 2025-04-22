Очищення яйцем: як зробити обряд і коли він справді працює

Очищення яйцем - це один із найстаріших способів зняття псування, який зберіг свою силу й донині. Яйце, що символізує життя та духовну цілісність, здатне вбирати в себе хвороби, страхи та порушення в біополі людини.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про обряд, який не тільки очищує тіло й душу, а й дозволяє краще зрозуміти причини негараздів.

Коли очищення яйцем дійсно допомагає

Ритуал викочування яйцем ефективний при станах тривоги, апатії, внутрішньої порожнечі. Він може бути корисним навіть людям без релігійної приналежності. Процедура допомагає вивести негатив, який накопичується під впливом чужої волі або емоцій.

Яйце, немов губка, втягує в себе сторонні енергетичні залишки. У відповідь організм отримує чисту, життєдайну енергію. Викочування позитивно впливає на психічне здоров’я, емоційний стан і навіть фізичне самопочуття. Цей метод - перевірений часом інструмент для гармонізації внутрішнього стану.

Підготовка до ритуалу

Перед ритуалом яйце має бути свіжим, бажано домашнім і добре вимитим. Людина, яка проводить обряд, повинна бути сильною духом і впевненою у своїх діях. Необхідно заздалегідь вивчити молитви й тексти замовлень напам’ять.

Перед початком слід надіти оберіг і прочитати "Отче наш". Обставини мають бути спокійними, без сторонніх людей. Ритуал не терпить поспіху, тому все слід робити розмірено. Віра в ефективність дій підсилює результат і допомагає обряду спрацювати на повну силу.

Легкий нічний ритуал для самостійного очищення

Один із найпростіших способів зняття псування - нічна процедура з яйцем. Перед сном потрібно прочитати "Отче наш", щоб налаштуватися на обряд. У склянку з півсклянки звичайної води додають 2-3 чайні ложки святої води. Потім акуратно розбивають свіже яйце в склянку, не пошкоджуючи жовток.

Склянку ставлять біля голови ліжка і лягають спати. Вранці яйце з водою слід вилити в унітаз або на землю зі словами подяки до землі. Після цього знову читають молитву і ретельно миють руки холодною водою по лікоть.

Очищення яйцем - це не тільки викачування, але й інші ритуали (фото: скриншот youtube.com/@MagRomanSheptytskyi)

Як розпізнати псування

Після ритуалу важливо правильно прочитати візерунок у склянці.

Чисте яйце без ниток і плям - це добрий знак, псування немає.

- це добрий знак, псування немає. Якщо є нитки з бульбашками , що тягнуться вгору, - це ознака пристріту або легкого негативу.

, що тягнуться вгору, - це ознака пристріту або легкого негативу. Чорні вкраплення в жовтку та каламутність білка можуть вказувати на важку псування, навіть на смерть.

можуть вказувати на важку псування, навіть на смерть. Зварений жовток із зеленими чи сірими плямами - тривожний сигнал про енергетичне виснаження або жорстокий вплив.

- тривожний сигнал про енергетичне виснаження або жорстокий вплив. Нитки, що йдуть від дна склянки, свідчать про спробу приховати магічний вплив.

У складних випадках краще звернутися до фахівця.

Як робити викочування яйцем

Для глибшого очищення обряд краще проводити вдень, у світлій кімнаті. Поряд розміщують ікони, а хворий знімає з себе всі прикраси. Обряд починають з голови, рухаючись донизу - якщо проблема фізична. При психологічних негараздах, навпаки, рухаються знизу вгору.

Яйце не відривають від тіла, особливу увагу приділяють спині та голові. Увесь час хворий читає молитву з закритими очима. Наприкінці яйце виливають у склянку зі святою водою, читають заклик до Бога й аналізують отриманий малюнок.