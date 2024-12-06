41-летняя звезда "МастерШеф" объявила о беременности

Победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта Лиза Глинская объявила в сети радостную новость - она ждет ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram .

В День святого Николая знаменитость опубликовала фото с округлившимся животиком и написала трогательный пост.

"Друзья, с Днем святого Николая! Пусть этот день наполнит ваши сердца добром, теплом и верой. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, света и добрых дел! Верьте в чудеса, они ведь всегда рядом!" - сказано в публикации.

На фото Глинская позировала в нежном белом платье с цветочным принтом. Она нежно приобнимала округлившийся животик. Судя по всему, кондитер уже находится на последних месяцах беременности.

Лиза Глинская беременна (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Трагедия Лизы Глинской

15 лет назад Глинская пережила большую трагедию - ее ребенок родился мертвым из-за халатности врачей. Это случилось в Ялте, где тогда жила 25-летняя девушка.

Как рассказала Глинская в интервью Алине Доротюк, во время родов выяснилось, что пуповина обвила шею ребенка, в результате чего он задохнулся. Ультразвуковое исследование, во время которого можно увидеть обвитие, девушке не сделали. Врачи могли сделать женщине кесарево сечение, и ребенок остался бы живым.

Привлечь медиков к ответственности Глинской и ее семье не удалось. Через несколько недель после выписки муж девушки поехал в роддом за документами, однако отделения, в котором рожала Лиза, уже не было и все личные дела рожениц якобы потерялись.

После этой трагедии Глинская замкнулась в себе и отдалилась от супруга. В итоге они разошлись, а девушка начала увлекаться кулинарией, чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей.

Лиза Глинская (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Что известно о личной жизни Лизы Глинской

Глинская долгое время скрывала своего избранника. А в июне 2021 года сообщила о помолвке - кондитеру сделал предложение ее новый избранник Максим Большаков.

В мае 2022 года она вышла замуж. Для торжественного мероприятия пара выбрала красивые наряды в украинском стиле.

Весной 2023 года Глинскую заподозрили в беременности, однако, судя по всему поклонники сделали поспешные выводы.

Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)