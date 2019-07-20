Схожа на пацана: Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом

Зовнішність Ані Лорак піддалася критиці
Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який явно не припав до смаку її фанатам. Відповідну публікацію виконавиця розмістила в соціальній мережі Instagram.
"Have a good day!", - лаконічно підписала Лорак. На знімку виконавиця сидить за столом, їсть фруктовий салат і п'є каву.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Коментатори неоднозначно відреагували на дану публікацію. Одні почали робити зауваження щодо зовнішнього вигляду виконавиці, іншим здалося, що Лорак викладає фотографії, які навряд чи можуть когось зацікавити:
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, що дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця, а Мурат Налчаджіоглу збанкрутував і був змушений закрити свої два заклади в Україні: караоке-бар та нічний клуб.
Раніше Ані Лорак викликала фурор у мережі молодою зовнішністю та стильним образом.