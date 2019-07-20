ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Схожа на пацана: Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом

STYLERПерсони    20.07.2019 - 14:58
Схожа на пацана: Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Зовнішність Ані Лорак піддалася критиці

Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який явно не припав до смаку її фанатам. Відповідну публікацію виконавиця розмістила в соціальній мережі Instagram.

"Have a good day!", - лаконічно підписала Лорак. На знімку виконавиця сидить за столом, їсть фруктовий салат і п'є каву.

Схожа на пацана: Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образомАні Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Коментатори неоднозначно відреагували на дану публікацію. Одні почали робити зауваження щодо зовнішнього вигляду виконавиці, іншим здалося, що Лорак викладає фотографії, які навряд чи можуть когось зацікавити:

  • Рот як у Гуінплена
  • Кошмар! Вся обколота, схожа на пацана.
  • Невже не можна просто поїсти? Навіщо такі фото? Про що вони говорять? Кому? Не зрозуміло...
  • Волосся просто жахливе.
  • А чого така одягнена? Треба б у ранковому негліже.

Схожа на пацана: Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця, а Мурат Налчаджіоглу збанкрутував і був змушений закрити свої два заклади в Україні: караоке-бар та нічний клуб.

Раніше Ані Лорак викликала фурор у мережі молодою зовнішністю та стильним образом.

Фанати забили тривогу після тривалої пропажі Ані Лорак із соцмереж Чоловіки Ані Лорак: експерт розкрив правду про обранців співачки
Новини України Ані Лорак
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся