Схожа на пацана: Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Зовнішність Ані Лорак піддалася критиці

Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який явно не припав до смаку її фанатам. Відповідну публікацію виконавиця розмістила в соціальній мережі Instagram.

"Have a good day!", - лаконічно підписала Лорак. На знімку виконавиця сидить за столом, їсть фруктовий салат і п'є каву.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Коментатори неоднозначно відреагували на дану публікацію. Одні почали робити зауваження щодо зовнішнього вигляду виконавиці, іншим здалося, що Лорак викладає фотографії, які навряд чи можуть когось зацікавити:

Рот як у Гуінплена

Кошмар! Вся обколота, схожа на пацана.

Невже не можна просто поїсти? Навіщо такі фото? Про що вони говорять? Кому? Не зрозуміло...

Волосся просто жахливе.

А чого така одягнена? Треба б у ранковому негліже.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця, а Мурат Налчаджіоглу збанкрутував і був змушений закрити свої два заклади в Україні: караоке-бар та нічний клуб.

Раніше Ані Лорак викликала фурор у мережі молодою зовнішністю та стильним образом.