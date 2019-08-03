ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Так набагато краще: Ані Лорак здивувала приємними змінами

STYLERПерсони    03.08.2019 - 11:44
Так набагато краще: Ані Лорак здивувала приємними змінами
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак змінила образ, чим приємно здивувала фанатів

Ані Лорак, яка нерідко піддається критиці щодо зовнішнього вигляду, на цей раз приємно здивувала шанувальників, опублікувавши в соціальній мережі Instagram відповідну публікацію.

На відео помітно, що волосся Лорак стало помітно довше. Ймовірно, виконавиця наростила довжину.

Ані Лорак (відео: instagram.com/anilorak)

Коментатори миттю помітили зміни, які відбулися в зовнішності Ані Лорак. Із довгим волоссям співачка дійсно стала виглядати інакше. До того ж, її вбрання вже не були настільки зухвалими, як раніше:

  • Так набагато краще. З такою зачіскою - як Софія Ротару.
  • З довжиною до плечей поважніше і цікавіше.
  • Це не найкращі пісні. Ви на сцені майже 30 років, а співаєте тільки пісні останнього десятиліття. Немає на цьому "шоу" справжніх хітів.
  • Нарешті в нормальному одязі.

Так набагато краще: Ані Лорак здивувала приємними змінами

Ані Лорак (скріншот: instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який явно не припав до смаку її фанатам.

Нагадаємо, що дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця, а Мурат Налчаджіоглу збанкрутував і був змушений закрити свої два заклади в Україні: караоке-бар та нічний клуб.

Новий коханець Ані Лорак показав інтимний кадр зі співачкою (фото) Ось це так зміни! Ані Лорак похвалилася сталевим пресом і засвітила тату (фото)
Новини України Ані Лорак
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся