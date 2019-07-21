Це проблема: самотня Ані Лорак не на жарт стурбувала фанатів

Ані Лорак схвилювала шанувальників
Ані Лорак починає турбувати фанатів тим, що останнім часом досить часто викладає фото, на яких вона знаходиться в повній самоті. Відповідний пост співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram.
"Все наша життя в дорозі, на шляху до себе кращого!" - загадково підписала Ані Лорак під знімком.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Користувачі відзначили звичну для Ані Лорак посмішку, проте відчули фальш. Коментатори вважають, що виконавиця насправді не така щаслива, як хоче здаватися оточуючим:
Ані Лорак (скріншот коментарів: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який підкреслював її невигідні сторони.
Ми писали, що дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця, а Мурат Налчаджіоглу збанкрутував і був змушений закрити свої два заклади в Україні: караоке-бар і нічний клуб.