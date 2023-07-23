Разрушения колоссальные, половину крыши снесло: последствия удара РФ по собору в Одессе
Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе обстреляла 23 июля российская армия. Из-за ракетной атаки собор частично разрушен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УПЦ Московского патриархата.
В Одесской епархии УПЦ МП отметили, что вражеская ракета попала в центральный алтарь. Из-за обстрела в соборе вспыхнул пожар.
В результате атаки здание собора частично разрушено, повреждены внутренние украшения и иконы, уничтожены некоторые помещения.
"Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи", - сообщил клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.
Фото: оккупанты обстреляли Преображенский собор в Одессе (news.church.ua)
После удара с горящего собора удалось спасти Касперскую икону Богоматери. Ее считают покровительницей Одессы.
В Одесской епархии УПЦ МП назвали обстрел "террористическим актом" и осудили агрессию России против Украины.
Справка: Спасо-Преображенский кафедральный собор является самым большим православным храмом Одессы. Его еще называют главным собором юга Украины. Храм был заложен в 1794 году, но при диктаторе Сталине его разрушили. В 2005 году Украина отстроила собор.
Ночной обстрел Одессы
В ночь на 23 июля Россия выпустила по Одессе 19 ракет разных типов, среди них были крылатые ракеты и баллистика. Силы ПВО сбили 9 из них.
Из-за ночной атаки повреждены жилые дома, памятники архитектуры, разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Известно, что 19 человек получили ранения, в том числе четверо детей. Кроме того, погиб мужчина 1974 года рождения.
Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.