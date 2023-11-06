Ночной обстрел Одессы: количество раненых возросло до 8

Число пострадавших в результате ночной атаки россиян по Одессе возросло до 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По данным Кипера, трое пострадавших с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятеро госпитализированы.

В настоящее время они в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное.

Как сообщили в ГСЧС, в центре города взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО.

Фото: последствия обстрела Одессы (facebook.com/DSNSODE)

Обстрел Одессы

Вечером и ночью РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.

Из-за удара по припортовой инфраструктуре в Одесской области повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника и автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован.