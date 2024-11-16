Выбрала изысканный костюм в серых тонах. Зеленская показала новый образ во время рабочей встречи (фото)

Елена Зеленская, которая недавно показалась в особенной вышиванке , на этот раз поразила новым стильным сочетанием. На официальной встрече она появилась в наряде серого цвета, который дополнила лаконичными деталями.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram первой леди пишет об этом подробнее.

Детали встречи

Так, в посте супруга Зеленского рассказала, что встретилась с Деллом Лоем Хансеном, партнером Фонда, американским бизнесменом и благотворителем, его дочерью Мисси Минс, а также командой, воплощающей его проекты в Украине.

"Сегодня вместе с представителями Фонда увидела, как Делл Лой Хансен перестраивает на Киевщине "Городок Хансена" для тех, кто потерял дом из-за войны. Городок уже активно заселяется: здесь проживает более 300 семей ВПЛ, среди которых 9 крупных приемных из Донецкой, Луганщины, Херсонщины, Харьковщины и других областей", - также поделилась госпожа Елена.

кадры со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди отметила, что с супругами Хансенов познакомилась этим летом во время визита в штат Юта (США). Делл Лой Хансен был организатором благотворительного мероприятия в Солт-Лейк-Сити и стал одним из доноров проектов Фонда.

"В частности, благодаря вкладу Делла Лоя Хансена мы масштабируем вторую очередь проекта "Адрес детства": начали строительство еще одного дома для большой приемной семьи на Киевщине. Чрезвычайно благодарна Деллу Лою Хансену за стремление помочь оставшимся без жилья украинцам в результате полномасштабного вторжения", - написала Зеленская.

"Искренне надеюсь на расширение сотрудничества и дальнейшую поддержку Украины и проектов Фонда", - подчеркнула она.

кадры со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Новый образ Зеленской

Для встречи первая леди выбрала стильный серый костюм, состоявший из удлиненного пиджака и широких брюк. Завершили образ собранные на затылке волосы, серьги и небольшое количество макияжа.

Новый образ Елены Зеленской (фото: instagram.com/olenazelenska_official)