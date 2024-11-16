Обрала вишуканий костюм у сірих тонах. Зеленська показала новий образ під час робочої зустрічі (фото)

Олена Зеленська, яка нещодавно показалася в особливий вишиванці , цього разу вразила новим стильним поєднанням. На офіційній зустрічі вона з’явилася у вбранні сірого кольору, яке доповнила лаконічними деталями.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram першої леді пише про це детальніше.

Деталі зустрічі

Так, у пості дружина Зеленського розповіла, що зустрілася з Деллом Лоєм Хансеном, партнером Фундації, американським бізнесменом і благодійником, його донькою Міссі Мінс, а також командою, , яка втілює його проєкти в Україні.

"Сьогодні разом із представниками Фундації побачила, як Делл Лой Хансен розбудовує на Київщині "Містечко Хансена" для тих, хто втратив дім через війну. Містечко вже активно заселяється: тут проживає понад 300 родин ВПО, серед яких 9 великих прийомних із Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Харківщини й інших областей", - також поділилася пані Олена.

кадри із зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді зазначила, що з подружжям Хансенів познайомилася цього літа під час візиту до штату Юта (США). Делл Лой Хансен був організатором благодійного заходу в Солт-Лейк-Сіті й став одним із донорів проєктів Фундації.

"Зокрема, завдяки внеску Делла Лоя Хансена ми масштабуємо другу чергу проєкту "Адреса дитинства": розпочали зведення ще одного будинку для великої прийомної родини на Київщині. Надзвичайно вдячна Деллу Лою Хансену за прагнення допомогти українцям, які залишилися без житла внаслідок повномасштабного вторгнення", - написала Зеленська.

"Щиро сподіваюся на розширення співпраці й подальшу підтримку України та проєктів Фундації", - підкреслила вона.

кадри із зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Новий образ Зеленської

Для зустрічі перша леді обрала стильний сірий костюм, що складався з подовженого піджака та широких брюк. Завершили образ зібране на потилиці волосся, сережки та невелика кількість макіяжу.

Новий образ Олени Зеленської (фото: instagram.com/olenazelenska_official)