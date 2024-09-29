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Стиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбирает

Воскресенье 29 сентября 2024 15:45
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Стиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбирает Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Катерина Собкова

На протяжении последней недели супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена находилась с ним в США, где успела продемонстрировать несколько трендовых образов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о фирменном стиле первой леди, который можно взять на заметку, если вы работаете в офисе или посещаете официальные мероприятия.

Как известно, гардероб Елены Зеленской преимущественно состоит из брючных костюмов, классических блузок, юбок и лаконичных аксессуаров. Ранее она также несколько появлялась в более неформальных образах в джинсах.

Какие тренды можно увидеть в образах Зеленской

Акцентные детали

В США Зеленская прилетела в классическом костюме черного цвета, который состоял из удлиненного пиджака и брюк прямого кроя. Заметная деталь ее образа - шелковый платок насыщенных цветов, который она аккуратно завязала вокруг шеи.

Стиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбирает

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для мероприятия "Обеспечение будущего детям: преодоление новых вызовов для мягкой силы" на полях Саммита будущего и 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН супруга главы государства выбрала костюм-тройку приглушенного песочного оттенка: широкие брюки со стрелками она дополнила рубашкой такого же оттенка и однобортным пиджаком с пуговицами контрастного цвета и карманами-обманками.

Стиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбирает

Елена Зеленская и Джилл Байден (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Также она дополнила жакет золотой брошью - они довольно часто бывают акцентной деталью в образах Елены. На этот раз она выбрала аксессуар под названием KVITKA от украинского ювелирного бренда Guzema.

К слову, Зеленская уже надевала эту брошь в феврале этого года. Украшение имеет благотворительную миссию - его в коллаборации с брендом создала Украинская школа политических студий (УШПС), а прибыль с продаж направлена ​​на учебную программу защитниц и ветеранок УШПС.

Стиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбирает

Образ первой леди (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для встречи с королевой Швеции она также выбрала сдержанный лук - костюм-тройку насыщенного синего оттенка с такой же брошью, но только из белого золота. Обе брошки разработаны по мотивам творчества украинского художника Георгия Нарбута и украшены бриллиантом.

Стиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбирает

Стильная деталь в луке (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цвет бургунди

В Гарвардский университет, который считают одним из самых известных и престижных университетов Америки и всего мира, Зеленская отправилась в костюме насыщенного винного цвета, который также именуют бургунди.

Стиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбираетСтиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбираетСамый трендовый цвет осени 2024 (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди надела брюки прямого кроя и удлиненный пиджак с V-образным вырезом. Подчеркнуть линии талии супруга президента решила тонким ремнем, который она надела поверх жакета. Завершали образ туфли-лодочки с острыми носками и массивные серьги.

Стиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбираетСтиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбирает

Елена Зеленская в Гарварде (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Широкие брюки

Практически все образы Зеленской - с широкими брюками или, как их еще называют, брюками палаццо.

Так, на встрече с президентом Америки Джо Байденом и его супругой Джилл Байден Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ в контрастных цветах. Широкие брюки темного оттенка она дополнила молочно-белым жакетом. Также первая леди Украины украсила лацкан пиджака своей фирменной деталью - золотой брошью.

Стиль Елены Зеленской: как одевается первая леди и какие тренды выбирает

Зеленская с супругом и президентом и первой леди США (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Ранее Елена Зеленская рассказала, выключают ли в ее доме свет и спускается ли она в укрытие.

Также Зеленская в стильном темно-синем костюме и модной обуви посетила официальную встречу.

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