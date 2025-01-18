РФ ударила баллистикой по Запорожью: повреждены здания, есть раненые
Утром в субботу, 18 января, Россия атаковала Запорожье баллистическим вооружением. В результате атаки есть разрушения, повреждены здания, а также ранены люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Враг ударил по центру областного центра", - рассказал Федоров в 06:54.
Он уточнил, что из-за вражеской атаки было частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный транспорт.
Позже, по состоянию на 07:26 стало известно, что количество пострадавших в Запорожье возросло до 6.
"Одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие в больнице. Медики оказывают необходимую помощь", - написал глава Запорожской ОВА.
Он добавил, что на месте попаданий работают пять бригад скорой помощи.
Восемь пострадавших
Около 8:30 количество пострадавших возросло до 8 человек.
"Одна женщина находится в тяжелом состоянии", - отметил Федоров.
Обстрелы Запорожья и области
Также Федоров подвел итоги в течение суток. Он проинформировал, что за это время враг нанес 241 удар по 9 населенным пунктам Запорожской области, а именно:
- войска РФ совершили 2 ракетных удара по Запорожью;
- 132 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку;
- 2 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки;
- 105 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - резюмировал Федоров.
Утренняя атака РФ по Украине
Напомним, что кроме Запорожья Россия атаковала Киев, в результате чего в городе возникли пожары, течет вода и есть пострадавшие.
В частности, падения обломков баллистики фиксировали в Деснянском и Голосеевском районах. Но больше всего пострадал Шевченковский, где известно минимум о трех, а по данным КМВА уже четырех погиблих. Кроме того, в этом районе горело нежилое здание, были выбиты окна и было задымление в подъезде жилого дома, повреждены стеклянные элементы входа в метро "Лукьяновская" и не только.
Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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