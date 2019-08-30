Обмін полоненими: з'явився попередній список

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На обмін полоненими готують 28 українців

Станом на ранок 30 серпня з'явився список українських громадян, яких в рамках обміну полоненими готують до передачі Києву. Список у своєму Telegram опублікував колишній нардеп Мустафа Найєм.

У той же час Найєм зазначає, що на даний момент офіційної інформації про місце перебування звільнених українців немає. Однак з різних джерел вдалося скласти приблизний список звільнених:

Олег Сенцов

Павло Гриб

Микола Карпюк

Володимир Балух

Також до передачі Україні готуються 24 моряка: Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Андрій Оприско, Сергій Попов, Євген Семидоцький, Василь Сорока, Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Сергій Цибізов, Сергій Чулиба, Андрій Ейдер.

"Між тим, все ще залишаються в полоні сім моряків. А також Олександр Кольченко, Євген Панов, Роман Сущенко, Станіслав Клих. Щодо них ніякої інформації немає", - додав він.

Нагадаємо, раніше Офіс президента України заявив, що процес обміну полоненими триває. Крім того, в офісі назвали фейком дані про завершення обміну.

У той же час, за деякими даними, українські моряки вже можуть перебувати в Києві. Однак ця інформація не має офіційного підтвердження.