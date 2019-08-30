Повернення політв'язнів українців: подробиці обміну з РФ

Фото: колаж РБК-Україна

Українські політв'язні Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб вже могли повернуться в Україну

Великий обмін полоненими між Україною і РФ вже почався, але не завершився. До Києва прилетіли українські моряки, яких утримували в Росії, розповіли родичі одного з військовополоненого. У той же час адвокат ув'язнених росіян Валентин Рибін заявив, що вони досі перебувають у СІЗО - йдеться про 12 громадян РФ - та обмін може перенестися на 3 вересня, передають росЗМІ.

Як повідомила співробітниця Верховної Ради України Анна Ісламова на своїй сторінці в Facebook, обмін завершився: "моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому".

Про те, що захоплені в Азовському морі і утримувані в РФ українські моряки вже повернулися в Україну і можуть бути в Києві, розповіли рідні одного з моряків, пише "Крим.Реалії". Також у пресі з'явилася інформація, що літак з українцями вже приземлився в аеропорту "Київ".

Джерело видання в командуванні ЗСУ розповіло, що звільнених в'язнів Кремля відразу відвезуть в лікарню, офіційної зустрічі в аеропорту, ймовірно, не буде.

Обмін полоненими - в аеропорту "Жуляни" чекають звільнених українців (Фото: РБК-Україна)

Секретар РНБО України Олександр Данилюк не спростував і не підтвердив інформацію про повернення на батьківщину військовополонених і політв'язнів українців. Однак висловив сподівання, що обмін між Україною і РФ відбудеться сьогодні.

Обмін полоненими - в аеропорту "Жуляни" чекають звільнених українців (Фото: РБК-Україна)

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності. Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента України повідомить про це на офіційних каналах", - заявила спікерка ОПУ Юлія Мендель.

Фото: скрін facebook.com/president.gov.ua

Як розповів екс-нардеп Мустафа Найєм у своєму Telegram, Олег Сенцов включений в список на обмін полонених. Також в список потрапили Павло Гриб, Володимир Балух і Микола Карпюк.

Користувачі мережі оптимістично висловлюються щодо процесу обміну полоненими і вітають українців - в'язнів Кремля, які нарешті повернулися на батьківщину.

Вітаю всіх хто довгий час боровся за звільнення невинних людей! Тільки це не заслуга Зеленського;

Цікаво на кого був обмін з нашої сторони?

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, адвокат одного з моряків Айдер Азаматов заявив, що українських моряків, захоплених у минулому році в Керченській протоці, готують до обміну полоненими.

Також РБК-Україна писало, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Ахтем Чийгоз заявив, що українські політв'язні повернуться в Україну 30 серпня.