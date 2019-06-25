ru
ua

Прикро і боляче: у Епіфанія відповіли Філарету на "захоплення храмів"


Філарет порвав із ПЦУ. Архієпископ Зоря висловився щодо скандальних слів почесного патріарха

Філарет звинуватив Православну церкву України "рейдерському захопленні" храмів УПЦ Київського патріархату, який припинив своє існування. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник спікера ПЦУ Євстратій (Зоря) прокоментував скандальні заяви почесного патріарха, в яких вгледів пряме цитування роспропаганди. Про це священнослужитель написав у своєму Facebook.

Зазначимо, що раніше Філарет у спробі відновити Київський патріархат відкинув томос про автокефалію. У свою чергу на ситуацію відреагував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, Церква тимчасово відсторонила від служіння двох священнослужителів, які підтримали ініціативу почесного патріарха.

Зоря зазначив, що на скликаній прес-конференції Філарет "цитував брехливу пропаганду з російських інформаційних помиєнь, при чому вже неодноразово спростовану", і за всім цим "прикро спостерігати".

Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

Архиєпископ зробив про це два висновки.

"1. Здатність критично оцінювати інформацію та відрізняти правду від брехні значно знизилася. Однак це ще можна зрозуміти (хоча і не виправдати!) з огляду на вік та емоційний стан.

Але 2. Значно молодші люди, які точно знають, що подають йому публікації з кремлівським душком - ось хто тепер формує його "картину світу", користуючись віком та емоційним станом Почесного Патріарха", - написав Зоря.

Священнослужитель закликав молитися за Філарета.

"Якщо так піде далі - що, очікувати на наступному брифінгу цитування публікацій "спж" чи "расколамнєт"? У такий спосіб буде "утверджуватися справді незалежна Українська Церква"? Прикро і боляче. Молімося за нашого Старця..." - йдеться у публікації.

Почесний патріарх Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як повідомлялося, раніше Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував конфлікт між главою ПЦУ митрополитом Епіфанієм і почесним партіархом Філаретом і наголосив, що "Київський Патріархат не існує і ніколи не існував".

Нагадаємо, 30 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній підписав указ, яким визнаються недійсними документи і розпорядження УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Також повідомлялося, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловився щодо розбіжностей з Філаретом після отримання томосу з питань майбутнього розвитку єдиної помісної православної церкви.

Усі законопроекти Зеленського зняті з розгляду, - Стефанчук США запровадили санкції проти російської компанії через зв’язки з КНДР
Читати всі новини