Прикро і боляче: у Епіфанія відповіли Філарету на "захоплення храмів"

Філарет звинуватив Православну церкву України "рейдерському захопленні" храмів УПЦ Київського патріархату, який припинив своє існування. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник спікера ПЦУ Євстратій (Зоря) прокоментував скандальні заяви почесного патріарха, в яких вгледів пряме цитування роспропаганди. Про це священнослужитель написав у своєму Facebook.

Зазначимо, що раніше Філарет у спробі відновити Київський патріархат відкинув томос про автокефалію. У свою чергу на ситуацію відреагував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, Церква тимчасово відсторонила від служіння двох священнослужителів, які підтримали ініціативу почесного патріарха.

Зоря зазначив, що на скликаній прес-конференції Філарет "цитував брехливу пропаганду з російських інформаційних помиєнь, при чому вже неодноразово спростовану", і за всім цим "прикро спостерігати".

Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

Архиєпископ зробив про це два висновки.

"1. Здатність критично оцінювати інформацію та відрізняти правду від брехні значно знизилася. Однак це ще можна зрозуміти (хоча і не виправдати!) з огляду на вік та емоційний стан.

Але 2. Значно молодші люди, які точно знають, що подають йому публікації з кремлівським душком - ось хто тепер формує його "картину світу", користуючись віком та емоційним станом Почесного Патріарха", - написав Зоря.

Священнослужитель закликав молитися за Філарета.

"Якщо так піде далі - що, очікувати на наступному брифінгу цитування публікацій "спж" чи "расколамнєт"? У такий спосіб буде "утверджуватися справді незалежна Українська Церква"? Прикро і боляче. Молімося за нашого Старця..." - йдеться у публікації.

Почесний патріарх Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як повідомлялося, раніше Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував конфлікт між главою ПЦУ митрополитом Епіфанієм і почесним партіархом Філаретом і наголосив, що "Київський Патріархат не існує і ніколи не існував".

Нагадаємо, 30 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній підписав указ, яким визнаються недійсними документи і розпорядження УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Також повідомлялося, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловився щодо розбіжностей з Філаретом після отримання томосу з питань майбутнього розвитку єдиної помісної православної церкви.