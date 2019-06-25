Філарет звинуватив ПЦУ в "рейдерському захопленні" храмів

Фото: Філарет (Віталій Носач/РБК-Україна)

Патріарх просить владу захистити храми "від рейдерських захоплень"

Патріарх Філарет звинуватив Православну церкву України у захопленні храмів. Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Філарет звернувся до влади з проханням захистити храми від рейдерських захоплень.

"Звертаємось до державних органів влади, щоб вони захистили права і свободи вірян Київського патріархату і захистили нас від рейдерських захоплень", - заявив патріарх.

За його словами, єдина Православна церква планує захопити храми УПЦ КП.

"Так звана ПЦУ почала рейдерські атаки. Захоплює наші храми. Захопили Феодосіївський чоловічий ставропігійний монастир та Успенську церкву у Києві. Зараз планується захоплення Володимирського собору. Думаю, що цими об'єктами не обмежиться, і будуть намагатися захоплювати храми УПЦ КП", - додав він.

Філарет підкреслив, що УПЦ КП залишатиметься незалежною церквою.

"Українська православна церква Київського патріархату залишається зареєстрованою у державних органах влади. Ми продовжуємо існувати як незалежна церква", - сказав він.

Патріарх також наголосив, що майно УПЦ КП не перейде у власність ПЦУ.

"Майно, яке належало до Київської патріархії, залишається майном цієї церкви", - наголосив Філарет.

Нагадаємо, Священний синод на засіданні в понеділок прийняв рішення позбавити почесного патріарха ПЦУ Філарета прав на київські єпархії та монастирі.

Як писало РБК-Україна раніше, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) відзначав, що дії почесного патріарха Філарета продиктовані його похилим віком. За словами Зорі, Філарет переконаний, що діє на благо української церкви.

Відзначимо, група священиків на чолі з Філаретом вийшли зі складу Православної церкви України. Однак Зоря зазначив, що вихід священиків з ПЦУ не є розколом.