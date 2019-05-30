ПЦУ визнала недійсними документи Київського патріархату після 30 січня

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній підписав відповідний указ у зв’язку з припиненням діяльності УПЦ КП

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній підписав указ, яким визнаються недійсними документи та розпорядження Української православної церкви Київського патріархату, видані після 30 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, розміщений на сайті ПЦУ.

«Будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня 2019, є не дійсними, і не підлягають виконанню в Українській православній церкві (Православній церкві України)», – йдеться в указі Епіфанія.

Зазначимо, 24 травня у митрополичому будинку Собору Святої Софії у Києві відбулося засідання священного синоду правосланої церкви України. Після синоду блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що почесний патріарх Філарет не змінив свою точку зору і наполягає на існуванні Київського патріархату.

Нагадаємо, 15 травня Філарет провів прес-конференцію, на якій заявив, що у нього перед собором були усні домовленості з Петром Порошенком і екзархами Вселенського патріархату про те, що він продовжить керувати церквою всередині України, а Епіфаній нібито мав в основному представляти ПЦУ на міжнародній арені.