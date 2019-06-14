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Епіфаній назвав причину розбіжностей з Філаретом

Новини » Суспільство    14.06.2019 - 20:13
Епіфаній назвав причину розбіжностей з Філаретом
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній заявив, що він хоче бути єдиним бенефіціаром ПЦУ

Митрополит Епіфаній вважає, що почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України (ПЦУ). Про це він заявив в ефірі "Радіо НВ".

Він розповів, що після отримання томосу у нього з Філаретом почалися розбіжності з приводу майбутнього розвитку єдиної помісної православної церкви.

"Після Об'єднавчого собору і після отримання томосу у нас відбулися певні розбіжності в майбутньому бачення розвитку єдиної помісної православної церкви, по моделі управління церквою, яка об'єдналася", - повідомив Епіфаній.

За його словами, "акціонером" томосу є український народ.

"Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна фігура (Філарет, - ред.), певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати все столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву", - додав Епіфаній.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київська митрополія УПЦ закликає всіх ієрархів, духовенство і віруючих не приймати участі у заходах та діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ.

Як відомо, почесний патріарх Православної церкви України Філарет вирішив скликати "помісний собор" Київського патріархату на 20 червня для відновлення Київського патріархату. Він також зазначив, що Київський патріархат не приймає томос про автокефалію.

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