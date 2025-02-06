Что происходит между Потапом и Каменских: нумеролог расставила все точки над "і"

Отношения Насти Каменских и Потапа (Алексея Потапенко) уже давно вызывают у фанов немало вопросов. Певец сейчас находится за границей, а его жена будто и не навещает избранника, пока тот попадает в очередные скандалы и пытается заново построить карьеру.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) нумеролог Татьяна Бланк рассказала, что сейчас происходит между Потапом и Каменских, а также спрогнозировала, какие события их ждут уже в этом году.

Что общего у Насти и Потапа

"Самое первое, что видим, - "кармическая связь" по цифре семь. Это говорит о том, что они - кармические учителя друг для друга, то есть вместе проходят различные "уроки" по темам этой цифры, а именно: испытания войной, переездами и возможной разницей в мировоззрениях, духовном развитии", - рассказала нумеролог.

Нумерологический разбор отношений Каменских и Потапа (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)

"Если посмотреть на основные цифры, то видим, что есть как подобные, так и противоположные энергии. На подобных энергиях (семь и восемь) пара держится вместе и это является ее базой, тем, что сближает. А вот цифры четыре и пять - это как раз то самое притяжение, которое обеспечивают противоположные энергии. Четыре - это о стабильности, режиме и дисциплине, а цифра пять - это о свободе, легкости и определенном авантюризме", - добавила она.

Нумеролог раскрыла правду о Потапе и Каменских (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)

По словам эксперта, в этом союзе Настя имеет более ответственный и серьезный вид. А у Потапа есть "пятерка", которая может давать ему легкомысленность и нивелировать влияние "ответственной восьмерки".

Разбор матриц Потапа и Каменских

"Видим здесь хорошую совместимость по единицам: у обоих нечетное количество, что говорит об одинаковом типе восприятия, оба любят слушать о своей уникальности и ориентируются на собственный авторитет. Хорошая совместимость в цифре пять - они оба имеют аналитические способности, говорят "на одном языке", понимают друг друга, но могут также и придираться к мелочам, особенно - в быту", - отметила нумеролог.

Совместимость Каменских и Потапа (иллюстрация предоставлена нумерологом)

"Линии семьи у обоих крепкие (это линия с цифрами два, пять и восемь): у Потапа в этой линии пять цифр, у Насти - четыре. Но опять же, это говорит и о высоких требованиях к партнеру. По сексуальному темпераменту - видим классную совместимость, у обоих по четыре цифры (это диагональ с цифрами три, пять, семь)", - добавила она.

А вот энергия, считает Бланк, у обоих дефицитная (это показано в ячейке с цифрой два). И такой факт говорит о том, что долго быть один на один для них опасно, потому что начинаются конфликты. Энергию надо где-то брать наружу: от вдохновляющей деятельности, публичных выступлений, спорта, природы и других людей.

Также у Насти и Потапа нет ресурса поддержки, все из-за нехватки троек в матрице. Ведь именно эта цифра, отметила нумеролог, отвечает за возможность "видеть свет в конце тоннеля" и поддержать другого человека в кризисной ситуации. Из-за дефицита троек человек обычно имеет много страхов и в любой непонятной ситуации в голову лезут негативные мысли, проигрываются в мыслях самые страшные сценарии.

"С таким показателем нужно очень осторожно использовать свой запас дофамина, беречь его и не тратить на источники быстрых удовольствий (серфинг в соцсетях, еда, алкоголь, шопинг и так далее). А еще, этот показатель влияет на заинтересованность. "Дефицитчикам" быстро все надоедает и они часто могут все менять в жизни - от профессии или увлечений до даже партнеров", - пояснила эксперт.

У Каменских также есть две четверки в матрице, что говорит о высоком уровне контроля, способности выдерживать режим, быть дисциплинированной и придерживаться правил. Потапу же, отмечает нумеролог, этого не хватает.



Что между Настей и Потапом (иллюстрация предоставлена нумерологом)

"Для анализа совместимости в нумерологии также добавляют между собой все основные позиции партнеров - это показывает общие энергии в паре. У Насти и Потапа видим две цифры двенадцать - это как о совместном творчестве, так и о "зависании" в отношениях (когда они никуда не развиваются, как будто становятся на паузу), и о возможных изменах, и о том, что кто-то в паре является жертвой", - рассказала Бланк.

"Также о возможных соблазнах и изменах может говорить пятнадцать-шесть (но эти же цифры говорят и о наличии любви, и о том, что начались эти отношения с безумной страсти). А десять и восемь - это цифры денег и статуса. Тоже актуальные темы в этой паре, я думаю", - добавила она.

Что ждет Потапа и Настю Каменских

По словам нумеролога, 2025 год для Потапа и Насти может быть переломным.

"Либо у них появится ребенок, либо они расстанутся (и второй вариант кажется мне более вероятным). Дело в том, что у Потапа этот год под вибрацией цифры четыре, что говорит о дополнительной ответственности. Это может быть как большое количество работы, так и большое количество семейных обязанностей (часто именно в эти периоды появляются дети), а у некоторых людей в такие периоды даже возникает ответственность перед законом", - считает Бланк.

"У Насти этот год является завершающим годом очередного цикла (год под цифрой девять), поэтому она будет активно "закрывать гештальты", с чем-то или с кем-то прощаться, чтобы перевернуть в 2026 году новую страницу своей жизни и войти в очередной девятилетний цикл. В этот год также возможно появление детей (женщина как бы завершает предыдущий этап и переходит в новый, где она уже мама)", - резюмировала она.