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Листопадовий холод: синоптики засмутили прогнозом на суботу

STYLERЖиття    21.09.2019 - 08:03
Листопадовий холод: синоптики засмутили прогнозом на суботу
Погода в Україні 21 вересня - синоптики дали холодний прогноз погоди (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують похолодання до +2 градусів Цельсія

Погода в Україні 21 вересня буде по-ноябрьски холодною. Протягом усього дня буде дути північний вітер. У західних регіонах у нічний час температура опуститься до +2 градусів тепла. Про це попередили синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, у всіх регіонах України збережеться низький рівень температурних показників. При цьому погода буде переважно сонячною. Найбільше не пощастить мешканцям західних і північних регіонів. Протягом дня найхолодніше буде у Сумській області – до +11... +13 градусів. У нічний час мінімальні температури будуть зафіксовані в Закарпатській області – до +2... +4 градусів, вдень там очікується максимальне тепло – до +17... +19 градусів. Середня денна температура по Україні досягне +13... +16 градусів. Традиційно у південних областях буде тепла погода – до +14... +17 градусів за Цельсієм.

Листопадовий холод: синоптики засмутили прогнозом на суботу

Погода в Україні 21 вересня - синоптики дали холодний прогноз погоди (колаж РБК-Україна)

Вночі по Україні в середньому буде спостерігатися +3... +6 градусів.

Детальний прогноз для кожної області на суботу, 21 вересня:

  • Ужгород – +17...+19
  • Львів – +15...+17
  • Івано-Франківськ – +15...+17
  • Тернопіль – +14...+16
  • Чернівці – +14...+16
  • Хмельницький – +13...+15
  • Луцьк – +13...+15
  • Рівне – +13...+15
  • Житомир – +12...+14
  • Вінниця – +13...+15
  • Одеса – +15...+17
  • Миколаїв – +15...+17
  • Херсон – +15...+17
  • Сімферополь – +14...+16
  • Кропивницький – +13...+15
  • Черкаси – +14...+16
  • Чернігів – +12...+14
  • Суми – +11...+13
  • Полтава – +13...+15
  • Дніпро – +14...+16
  • Запоріжжі – +14...+16
  • Донецьк – +13...+15
  • Луганськ – +12...+14
  • Харків – +12...+14
  • Київ – +13...+15

Листопадовий холод: синоптики засмутили прогнозом на суботу

Погода в Україні 21 вересня – синоптики дали холодний прогноз погоди (скріншот: meteo.gov.ua)

В Укргідрометцентрі також попередили про заморозки.

"Вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0... -3 ° (І рівень небезпеки, жовтий)", - написали у метеорологічному попередженні синоптики.

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли про різку зміну погоди на вихідних.

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