Листопадовий холод: синоптики засмутили прогнозом на суботу

Погода в Україні 21 вересня - синоптики дали холодний прогноз погоди (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують похолодання до +2 градусів Цельсія

Погода в Україні 21 вересня буде по-ноябрьски холодною. Протягом усього дня буде дути північний вітер. У західних регіонах у нічний час температура опуститься до +2 градусів тепла. Про це попередили синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, у всіх регіонах України збережеться низький рівень температурних показників. При цьому погода буде переважно сонячною. Найбільше не пощастить мешканцям західних і північних регіонів. Протягом дня найхолодніше буде у Сумській області – до +11... +13 градусів. У нічний час мінімальні температури будуть зафіксовані в Закарпатській області – до +2... +4 градусів, вдень там очікується максимальне тепло – до +17... +19 градусів. Середня денна температура по Україні досягне +13... +16 градусів. Традиційно у південних областях буде тепла погода – до +14... +17 градусів за Цельсієм.

Погода в Україні 21 вересня - синоптики дали холодний прогноз погоди (колаж РБК-Україна)

Вночі по Україні в середньому буде спостерігатися +3... +6 градусів.

Детальний прогноз для кожної області на суботу, 21 вересня:

Ужгород – +17...+19

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +12...+14

Вінниця – +13...+15

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжі – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14

Київ – +13...+15

Погода в Україні 21 вересня – синоптики дали холодний прогноз погоди (скріншот: meteo.gov.ua)

В Укргідрометцентрі також попередили про заморозки.

"Вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0... -3 ° (І рівень небезпеки, жовтий)", - написали у метеорологічному попередженні синоптики.

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли про різку зміну погоди на вихідних.