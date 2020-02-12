Новий глава ОП призначив собі красивого прес-секретаря: усі деталі

Андрій Єрмак призначив нового прес-секретаря Дарію Зарівну (фото: колаж РБК-Україна)

Новий глава Офісу президента Андрій Єрмак призначив Дарію Зарівну своїм прес-секретарем

Андрій Єрмак став новим головою Офісу президента України після звільнення Андрія Богдана. Про це стало відомо вчора, 11 лютого. При цьому Єрмак вже встиг зробити важливе кадрове призначення.

Прес-секретарем нового глави Офісу президента стала Дарія Зарівна, яка раніше була головним редактором видання l'officiel Online. Крім того вона є фундаторкою нетворкінг-платформи Charitum та інтернет-журналу Vector.

Про нове призначення Дарія Зарівна написала у своєму захищеному Twitter-акаунті.

"Хто прес-секретар глави Офісу президента України, той я. Рік починається цікаво, що я можу сказати", - зазначила Зарівна.

Скріншот з Twitter

При цьому на своїй сторінці в Facebook Зарівна зазначила, що разом з Єрмаком знаходиться в Офісі президента. Вона також підкреслила, що деталі і офіційний коментар будуть пізніше.

Скріншот c Facebook

Дарія Зарівна (фото: facebook.com/zarivnaya)

За даними ЗМІ, колишнього главу Офісу президента Андрія Богдана звільнили через його частих скандалів. Крім того, перед звільненням у Богдана була неприємна розмова з Володимиром Зеленським.

Напередодні офіційного звільнення Богдан зібрав своїх заступників і дав їм зрозуміти, що йде у відставку. Варто зазначити, що Богдан був на посаді керівника Офісу президента з 25 червня 2019 року.