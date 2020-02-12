Новый глава ОП назначил себе красивого пресс-секретаря: все детали

Андрей Ермак назначил нового пресс-секретаря Дарью Заривную (фото: коллаж РБК-Украина)

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Дарью Заривную своим пресс-секретарем

Андрей Ермак стал новым главой Офиса президента Украины после увольнения Андрея Богдана. Об этом стало известно вчера, 11 февраля. При этом Ермак уже успел сделать важное кадровое назначение.

Пресс-секретарем нового главы Офиса президента стала Дарья Заривная, которая ранее была главным редактором издания L’Officiel Online. Кроме того она является основательницей нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector.

О новом назначении Дарья Заривная написала в своем защищенном Twitter-аккаунте.

"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать", - отметила Заривная.

Скриншот с Twitter

При этом на своей странице в Facebook Заривная отметила, что вместе с Ермаком находится в Офисе президента. Она также подчеркнула, что детали и официальный комментарий будут позже.

Скриншот c Facebook

Дарья Заривная (фото: facebook.com/zarivnaya)

По данным СМИ, бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана уволили из-за его частых скандалов. Кроме того, перед увольнением у Богдана был неприятный разговор с Владимиром Зеленским.

Накануне официального увольнения Богдан собрал своих заместителей и дал им понять, что идет в отставку. Стоит отметить, что Богдан был на должности руководителя Офиса президента с 25 июня 2019 года.