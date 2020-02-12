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Звільнення Богдана: спливли гучні подробиці відставки

STYLERЖиття    12.02.2020 - 07:59
Звільнення Богдана: спливли гучні подробиці відставки
Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан регулярно влаштовував скандали, будучи на посаді голови ОП

Андрій Богдан був офіційно звільнений з посади керівника Офісу президента у вівторок, 11 лютого. Недавно спливли досить скандальні деталі, як роботи Богдана, так і його відставки.

До речі, за деякою інформацією, напередодні відставки Андрій Богдан мав дуже неприємну розмову з Володимиром Зеленським, після якого глава ОП зібрав своїх заступників і сказав, що тепер "кожен сам за себе".

Також стало відомо, що незважаючи на дружні стосунки з Володимиром Зеленським, керівник ОП регулярно влаштовував скандали, пише "Апостроф". При цьому діставалося не тільки підлеглим Богдана, але і практично всім людям, які входили у близьке оточення президента.

Подейкують, що у Андрія Богдана були непрості стосунки з Андрієм Єрмаком і главою СБУ Іваном Бакановим, з останнім вони, за чутками, навіть побилися.

Єрмак і Богдан - найближчі фігури, які мають доступ до Зеленського, але їх завжди кардинально відрізняла манера поведінки. Річ у тому, що у Богдана були дуже великі амбіції, і ця битва за право бути першим біля президента призвела до сьогоднішнього результату.

"Є інформація, що останнім часом Богдан конфліктував з "кварталівцями" в команді президента. Зеленський не любить конфліктів, тому було прийнято таке рішення", - відзначають експерти.

Нагадаємо, що новим керівником Офісу президента був призначений помічник Зеленського Андрій Єрмак, який вже встиг зробити заяву, що ці події жодним чином не вплинуть на політичний курс України.

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